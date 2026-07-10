Αγροτικό εκτράπηκε στην είσοδο των Μύλων — οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΥ Στυλίδας

Τροχαίο με εκτροπή αγροτικού σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Εκτροπή αγροτικού στα όρια της κοινότητας Μύλων

Τηλεφωνική ενημέρωση και επιτόπια επέμβαση προκάλεσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 10/7, η εκτροπή ενός αγροτικού οχήματος στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων, στην Ανατολική Φθιώτιδα. Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ο οδηγός και ένας συνεπιβάτης.

Για αιτία που παραμένει αδιευκρίνιστη, το όχημα εξήλθε της πορείας του, εξετράπη και, αφού ανετράπη, ακινητοποιήθηκε πάνω σε δέντρο εκτός του οδοστρώματος. Η συνοδηγός κατάφερε να εξέλθει και κάλεσε τις αρχές.

Κάλεσμα έκτακτης βοήθειας: ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Αντιμετώπιση στο σημείο: έφτασαν τρία οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας.

έφτασαν τρία οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας. Απεγκλωβισμός και διακομιδή: οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Η επέμβαση των υπηρεσιών ήταν άμεση και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον πληροφορίες για την έκταση των τραυμάτων που υπέστη ο οδηγός, ούτε για τη φύση της μηχανικής βλάβης ή των συνθηκών που οδήγησαν στην εκτροπή.

Για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας και τους διερχόμενους, τέτοια συμβάντα υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής σε στενές ή επαρχιακές οδούς, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες κυκλοφορίας, καθώς και τη σημασία της έγκαιρης ειδοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 10/7 (πρωινές ώρες) Τοποθεσία Είσοδος Τοπικής Κοινότητας Μύλων, Ανατολική Φθιώτιδα Επιβαίνοντες 2 (οδηγός, συνοδηγός) Επιχειρήσαντες 3 οχήματα Πυροσβεστικής Στυλίδας, περιπολικό Αστυνομίας, ΕΚΑΒ Διακομιδή Κέντρο Υγείας Στυλίδας

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις αιτίες του ατυχήματος, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν τον έλεγχο του σημείου για τυχόν υπολείμματα και στοιχεία που θα ρίξουν φως στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Όσοι χρησιμοποιούν την ίδια διαδρομή συνιστάται να δείξουν αυξημένη προσοχή έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στο σημείο.

Πρακτικές οδηγίες για οδηγούς στην περιοχή:

Μείωση ταχύτητας σε εισόδους κοινοτήτων και στενές στροφές.

Χρήση ζωνών ασφαλείας και ελεγχος φορτίου σε αγροτικά οχήματα.

Άμεση ειδοποίηση υπηρεσιών σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον δοθούν στη δημοσιότητα επιπρόσθετα στοιχεία από τις εμπλεκόμενες αρχές.