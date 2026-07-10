Αίγιο: Διακοπή νερού στη Φωνησκαριά λόγω σοβαρών βλαβών στη γεώτρηση

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ανακοίνωσε διακοπή παροχής νερού στη Φωνησκαριά για τις 10 και 11 Ιουλίου εξαιτίας σοβαρών βλαβών στο δίκτυο της γεώτρησης. Οι κάτοικοι καλούνται σε περιορισμένη χρήση έως αποκατάσταση.

Προβλήματα στη γεώτρηση προκαλούν διακοπή υδροδότησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιαλείας ενημέρωσε σήμερα ότι, εξαιτίας σοβαρών βλαβών στο δίκτυο της τοπικής γεώτρησης, θα υπάρξει διακοπή παροχής νερού στη Φωνησκαριά της Δ.Ε. Αιγίου. Η διακοπή αφορά την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 10/7/2026.

Η ανακοίνωση δεν περιέχει επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης ούτε εκτιμήσεις χρόνου για πλήρη αποκατάσταση πέραν των αναφερόμενων ημερομηνιών. Οι κάτοικοι της περιοχής χρειάζεται να θεωρήσουν δεδομένη την προσωρινή έλλειψη νερού και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Ημερομηνίες επηρεασμού: 10 και 11 Ιουλίου 2026.

10 και 11 Ιουλίου 2026. Περιοχή: Φωνησκαριά, Δ.Ε. Αιγίου.

Φωνησκαριά, Δ.Ε. Αιγίου. Αιτία: σοβαρές βλάβες στο δίκτυο της γεώτρησης.

"θα σημειωθεί διακοπή παροχής νερού στη Φωνησκαριά Δ.Ε. Αιγίου , σήμερα Παρασκευή 10 και αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου"

Για τους κατοίκους της Φωνησκαριάς η άμεση συνέπεια είναι η μειωμένη δυνατότητα υγιεινής, μαγειρέματος και πόσιμου νερού. Ειδικά νοικοκυριά με βρέφη, ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας θα πρέπει να λάβουν επιπλέον προφυλάξεις και να εξασφαλίσουν αποθέματα πόσιμου νερού από εναλλακτικές πηγές.

Στην παρούσα φάση η τοπική επιχείρηση έχει περιοριστεί στην ανακοίνωση της διακοπής χωρίς να αναφέρει αν θα δοθούν εναλλακτικές παροχές (δεξαμενές, βυτιοφόρα) ή αν θα υπάρξουν επιπλέον διακοπές σε άλλες γειτονικές περιοχές. Οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη καλούνται να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια δημοτικά γραφεία για οδηγίες.

Συμβουλές προς τους κατοίκους για την περίοδο της διακοπής:

Αποθηκεύστε επαρκές πόσιμο νερό για 24–48 ώρες.

Περιορίστε την κατανάλωση νερού σε βασικές ανάγκες (πόση, μαγείρεμα, υγιεινή).

Αποφύγετε πλύσιμο ρούχων και συχνό πότισμα κήπων ώστε να εξοικονομηθεί διαθέσιμο νερό.

Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας επικοινωνήστε με υπηρεσίες υγείας ή Κέντρο Υγείας.

Η εξέλιξη της βλάβης και η ενημέρωση για την αποκατάσταση θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο ενεργειών της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Συμβουλευτείτε τις επίσημες ανακοινώσεις του φορέα για ενημερώσεις και πιθανές οδηγίες διάθεσης νερού.

Ημερομηνία Περιοχή Σημείωση 10/7/2026 Φωνησκαριά Διακοπή παροχής λόγω βλάβης στη γεώτρηση 11/7/2026 Φωνησκαριά Διακοπή παροχής (συνέχεια)

Η τοπική κοινότητα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει διευκρινίσεις από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας σχετικά με τα επόμενα βήματα και τη διευθέτηση των βλαβών.