Σε κρίση η κτηνοτροφία της Αχαΐας: απώλειες ζωικού κεφαλαίου και οργή παραγωγών

Η αχαϊκή κτηνοτροφία αντιμετωπίζει καθοδική πορεία εξαιτίας διαδοχικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Το ζήτημα φέρνουν στη Βουλή βουλευτές, με αίτημα επείγον σχέδιο στήριξης και οικονομικές ενισχύσεις.

Καθοδική πορεία για τους παραγωγούς

Η κτηνοτροφία στην Αχαΐα βρίσκεται πλέον σε σημείο σοβαρής πίεσης, με αποτέλεσμα τον μαζικό θάνατο αιγοπροβάτων και την έντονη ανησυχία των τοπικών παραγωγών. Η κατάσταση αποδίδεται στη διαδοχική επιβάρυνση από υγειονομικές κρίσεις, σε συνδυασμό με φυσικά φαινόμενα και δομικά προβλήματα του κλάδου.

Σύμφωνα με τις αναφορές που φέρνουν το θέμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο εισόδημα των κτηνοτρόφων. Επηρεάζονται επίσης η τοπική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και η εφοδιαστική επάρκεια, με πιθανές συνέπειες στις τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων.

«Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή», όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, φέρνοντας το πρόβλημα στη Βουλή.

Στελέχη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ζητούν άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις αντί για θεωρητικές δεσμεύσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για ρεαλιστικό, εθνικής εμβέλειας σχέδιο και γρήγορη χρηματοδότηση.

Άμεση απαίτηση : οικονομική στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

: οικονομική στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Επιπτώσεις : απώλεια ζωικού κεφαλαίου, κίνδυνος μείωσης παραγωγής γάλακτος και τυροκομικών.

: απώλεια ζωικού κεφαλαίου, κίνδυνος μείωσης παραγωγής γάλακτος και τυροκομικών. Τοπικό μέλλον: κίνδυνος ερήμωσης των ορεινών και ημιορεινών περιοχών αν δεν δοθούν λύσεις.

Οι παραγωγοί στην Αχαΐα αντιμετωπίζουν παράλληλα το υψηλό κόστος παραγωγής και την ανατίμηση ζωοτροφών, που επιδεινώνουν την ικανότητά τους να ανακάμψουν από πληγές που έχουν προκληθεί στο ζωικό τους κεφάλαιο.

Πρόβλημα Απειλή / συνέπεια Υγειονομικές κρίσεις Μαζικές απώλειες αιγοπροβάτων Φυσικές καταστροφές Καταστροφή βοσκοτόπων και υποδομών Ακριβές ζωοτροφές Αύξηση κόστους παραγωγής

Η επίπτωση από την απώλεια ζωικού κεφαλαίου δεν είναι απλώς οικονομική: επηρεάζει την τοπική απασχόληση, την αγροτική αλυσίδα και την κοινωνική συνοχή. Το ενδεχόμενο μείωσης της τοπικής παραγωγής γάλακτος και φέτας εγείρει ανησυχίες για ευρύτερες συνέπειες στην αγορά και την εθνική διατροφική ασφάλεια.

Το αίτημα που διατυπώνεται από στελέχη της περιοχής περιλαμβάνει:

Άμεσες ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς.

Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης βοσκοτόπων και υποστηρικτικών υποδομών.

Στοχευμένη φορολογική/οικονομική στήριξη για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η τοπική κοινωνία της Αχαΐας αναμένει πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί μια βαθύτερη και μη αναστρέψιμη κατάρρευση του κλάδου, που θα είχε μακροχρόνιες συνέπειες για τα χωριά και την αγροτική οικονομία της περιοχής.

Στο μεταξύ, το θέμα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας που προωθούν τα τοπικά κομματικά στελέχη, με σκοπό την εξασφάλιση πόρων και παρεμβάσεων που να ανταποκρίνονται στην κλίμα και το μέγεθος του προβλήματος.