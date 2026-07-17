Για πρώτη φορά διαχωρίζονται Αχαΐα και Ηλεία στους ομίλους της Γ' Εθνικής

Ο πρόσφατος καταρτισμός των ομίλων της Γ' Εθνικής φέρνει αλλαγές στη γεωγραφική τοποθέτηση των ομάδων: η Αχαΐα και η Ηλεία τοποθετούνται σε διαφορετικούς ομίλους, με άμεσες επιπτώσεις στα τοπικά ντέρμπι, τα μεταφορικά κόστη και το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Νέος καταρτισμός ομίλων με χωρισμό Ηλείας και Αχαΐας

Ο πρόσφατος καταρτισμός των ομίλων της Γ' Εθνικής για την περίοδο 2026/27, όπως δημοσιεύθηκε, σηματοδοτεί μια ιστορική πρώτη: Ηλεία και Αχαΐα τοποθετούνται σε διαφορετικούς ομίλους, γεγονός με σαφή τοπική και οργανωτική βαρύτητα για τα σωματεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ανακοινωμένα στοιχεία, ολόκληρη η Ηλεία εντάχθηκε στον 7ο όμιλο (12 ομάδες), όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων σωματεία της Πελοποννήσου και της Κορινθίας. Η Αχαΐα, αντίθετα, εμφανίζεται τοποθετημένη στον 6ο όμιλο (12 ομάδες) μαζί με ομάδες από την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα και νησιωτικές εκπροσωπήσεις.

Η διάταξη αυτή διαμορφώνει διαφορετικές συνθήκες για τα τοπικά σωματεία: από τη μια πλευρά αλλάζει τη συχνότητα των τοπικών ντέρμπι, από την άλλη επηρεάζει μετακινήσεις, κόστη και προγράμματα. Σημαντικές ομάδες της περιοχής που εμφανίζονται στους ομίλους είναι η Παναχαϊκή και ο Παναιγιάλειος στον 6ο όμιλο, ενώ στον 7ο όμιλο ξεχωρίζουν σωματεία από την Πελοπόννησο όπως ο Πέλοπας Κιάτου και ο Πανθουριακός.

Αναδιάταξη τοπικών αντιπαραθέσεων: Παλαιά τοπικά ντέρμπι μεταξύ Αχαΐας και Ηλείας μειώνονται σε συχνότητα.

Παλαιά τοπικά ντέρμπι μεταξύ Αχαΐας και Ηλείας μειώνονται σε συχνότητα. Μετακινήσεις και κόστος: Οι ομάδες της Αχαΐας αναμένεται να έχουν διαφορετικά ταξιδιωτικά προφίλ σε σχέση με προηγούμενες σεζόν.

Οι ομάδες της Αχαΐας αναμένεται να έχουν διαφορετικά ταξιδιωτικά προφίλ σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Αγωνιστικές προτεραιότητες: Οι τοπικές ομάδες καλούνται να προσαρμόσουν τα ρόστερ και τα πλάνα τους ανάλογα με τους νέους αντιπάλους.

Όμιλος Ομάδες (παραδείγματα) Αριθμός ομάδων 6ος όμιλος Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Ατρόμητος Πατρών, Θύελλα Αμπελοκήπων 12 7ος όμιλος ΑΟ Λουτρακίου, Πέλοπας Κιάτου, ΠΑΣ Κόρινθος, Πανθουριακός 12

Συνολικά, το νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής προγραμματίζεται με 113 ομάδες, αριθμός που προέκυψε μετά και από τη μη δήλωση συμμετοχής επτά συλλόγων. Η κατανομή στις γεωγραφικές ομάδες επιχειρεί ισορροπία μεταξύ τοπικών λογικών και λειτουργικών αναγκών, αλλά ο φετινός χωρισμός Αχαΐας-Ηλείας αποτελεί σημείο αιχμής για παράγοντες και φιλάθλους.

Σε τοπικό επίπεδο, οι παράγοντες των συλλόγων έχουν ανοιχτά ζητήματα: προσαρμογή προϋπολογισμών για μετακινήσεις, αναπροσαρμογή αγωνιστικών στόχων και αξιολόγηση ρόστερ με βάση τους νέους αντιπάλους. Η τοπική κοινωνία και οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στενά τις πρώτες αγωνιστικές ώστε να κριθεί και στην πράξη η επιρροή του νέου χάρτη στους βαθμούς, στην προσέλευση και στο ενδιαφέρον των ντέρμπι.

Η κατάρτιση των ομίλων δημοσιεύθηκε αναλυτικά και περιλαμβάνει την πλήρη εικόνα των δέκα ομίλων για τη σεζόν 2026/27, με ομάδες από όλη την Ελλάδα. Η νέα εικόνα φέρνει και νέες προκλήσεις για τις ομάδες της Αχαΐας, που θα κληθούν να διαπραγματευτούν τόσο πανελλαδικές όσο και στενά τοπικές δυναμικές.

Περαιτέρω πληροφορίες και πλήρης λίστα σωματείων ανά όμιλο είναι διαθέσιμες στις σχετικές ανακοινώσεις της διοργανώτριας αρχής και των τοπικών μέσων.