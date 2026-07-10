Ισχυρή προσέλευση στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στη Ροδιά της Αιγιάλειας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πρόγραμμά της σε εκδήλωση στη Ροδιά με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και τοπικών στελεχών, επισημαίνοντας την επιστροφή στην επαφή με την κοινωνία.

Επικέντρωση στην επαφή με την κοινωνία

Με σημαντική παρουσία πολιτών και μελών πραγματοποιήθηκε στην Ροδιά του Δήμου Αιγιάλειας η πρώτη εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Η συγκέντρωση, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είχε στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα και την απευθείας συζήτηση με τους δημότες για τα τοπικά προβλήματα και τις προτεραιότητες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πλαίσιο των προτάσεων που θέτει το κόμμα για την επόμενη μέρα, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να καταθέσουν προβληματισμούς σχετικά με κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που τους απασχολούν.

Παρουσία στελεχών

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος στελέχη της περιφερειακής και πανελλαδικής δομής του κόμματος, μεταξύ των οποίων:

Βασιλική Ψυχράμη , μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Μοίραλης , Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας

, Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας Κατερίνα Σολωμού , μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου

, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Νίκος Δήμας , Γραμματέας Τομέα Εργασίας

, Γραμματέας Τομέα Εργασίας Χριστίνα Πλατάνου , Συντονίστρια του Δήμου Αιγιαλείας και υπεύθυνη στον Τομέα Γυναικών

, Συντονίστρια του Δήμου Αιγιαλείας και υπεύθυνη στον Τομέα Γυναικών Γιώργος Γεωργόπουλος, Συντονιστής Δήμου Αιγιαλείας και υπεύθυνος στον Τομέα Παιδείας

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η παρουσία του κόσμου επιβεβαίωσε τις δυνάμεις του κόμματος στην περιοχή, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στην άμεση επικοινωνία με τον πολίτη.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Από την εκδήλωση προέκυψε η δέσμευση για συνέχιση των επαφών με τις τοπικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, η επόμενη προγραμματισμένη στάση της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι στην Μιτοπολη (Ωλένια) στη δυτική Αχαΐα, στη κεντρική πλατεία, όπου οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ σκοπεύουν να συνεχίσουν τις συζητήσεις με τους κατοίκους.

Για τους κατοίκους της Αιγιάλειας, η σειρά αυτών των δράσεων σημαίνει ευκαιρίες άμεσης ενημέρωσης και διεκδίκησης για τοπικά ζητήματα: από την απασχόληση και την παιδεία μέχρι τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Η συνεχής παρουσία των στελεχών στην περιοχή αναμένεται να ενισχύσει την ανταλλαγή προτάσεων και την αποτελεσματικότερη μετάβαση αιτημάτων προς τα κεντρικά όργανα.

Τι να περιμένουν οι πολίτες

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις επόμενες δράσεις μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής ώστε να ενημερώνονται για τοπικές συναντήσεις σε πλατείες και δημοτικούς χώρους. Η διοργάνωση της Ροδιάς περιγράφεται ως η πρώτη μιας σειράς επαφών με την κοινωνία στην Αχαΐα.