Πρόταση για νέο οδικό άξονα Πάτρα–Καλάβρυτα: η εισήγηση που αφορά την ασφάλεια και την ανάπτυξη των Καλαβρύτων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά από το Υπουργείο Υποδομών τη μελέτη και υλοποίηση σύγχρονου οδικού άξονα Πάτρα–Καλάβρυτα μέσω Χαλανδρίτσας, επισημαίνοντας προβλήματα ασφάλειας και περιορισμένη αναπτυξιακή δυναμική του υπάρχοντος δρόμου.

Προτεινόμενος νέος άξονας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη

Την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα που θα συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα μέσω Χαλανδρίτσας υπογραμμίζει με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών αδυναμιών του υφιστάμενου δικτύου και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της ορεινής Αχαΐας.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο σημερινός οδικός άξονας έχει μήκος 73 χιλιομέτρων και παρουσιάζει προβλήματα που σχετίζονται με τη στενότητα του οδοστρώματος, τις επικίνδυνες στροφές και τις έντονες υψομετρικές διαφορές, παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών και τη δυνατότητα αξιόπιστης σύνδεσης της περιοχής με την Πάτρα.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια έχει ήδη υλοποιήσει έργα συντήρησης και βελτίωσης ύψους πάνω από 12 εκατ. ευρώ , αλλά αυτά δεν επαρκούν ως μόνιμη λύση.

, αλλά αυτά δεν επαρκούν ως μόνιμη λύση. Δημοτικοί φορείς των Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων έχουν εκφράσει ομόφωνα την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέας οδικής σύνδεσης.

Η Περιφέρεια αιτείται από την Πολιτεία την ενεργοποίηση διαδικασιών για μελέτη και κατασκευή του νέου άξονα.

«Πρέπει να περάσουμε από το στάδιο των συνεχών παρεμβάσεων βελτίωσης σε μια ριζική και οριστική λύση»

Η πρόταση δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα: τονίζεται η αναπτυξιακή σημασία για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τη συνολική τοπική οικονομία. Η Περιφέρεια θεωρεί ότι η αναβάθμιση της σύνδεσης Πάτρας–Καλαβρύτων είναι έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Αχαΐα, καθώς θα διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την εμπορική κίνηση και την επισκεψιμότητα των ορεινών περιοχών.

Συνεπειες για τους κατοίκους και τα επόμενα βήματα

Για τους μόνιμους κατοίκους των Καλαβρύτων και των γειτονικών οικισμών, η προτεινόμενη λύση μπορεί να συνεπάγεται μείωση του χρόνου διαδρομής, βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μεγαλύτερη σταθερότητα στην τροφοδοσία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, για τις τοπικές επιχειρήσεις και την πρωτογενή παραγωγή αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεταφοράς προϊόντων και η προσέλκυση επισκεπτών.

Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί στάδια μελέτης, χωροθέτησης και χρηματοδότησης. Η Περιφέρεια καλεί το Υπουργείο να ενεργοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την εξασφάλιση πόρων. Σε κάθε φάση, κρίσιμο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, οι περιβαλλοντικές μελέτες και η διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες.

Στοιχείο Δεδομένα από την επιστολή Μήκος υπάρχοντος άξονα 73 χλμ Δαπάνες περιφερειακών παρεμβάσεων άνω των 12 εκατ. ευρώ Κύριες αιτιάσεις στενότητα, επικίνδυνες στροφές, υψομετρικές διαφορές

Η πρόταση της Περιφέρειας φέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων των Καλαβρύτων και την οικονομική προοπτική της περιοχής. Όσο προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και μελετών, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να διεκδικούν σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις για την υλοποίηση έργων που αυξάνουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας.