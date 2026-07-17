Συμπλοκή στα Προσφυγικά: Αναταραχή αργά τη νύχτα στην Πάτρα με τραυματίες και συλλήψεις

Βίαιο επεισόδιο μεταξύ δύο ομάδων στα Προσφυγικά Πάτρας το ξημέρωμα της Πέμπτης οδήγησε σε δύο τραυματίες, τρεις προσαγωγές και σχηματισμό δικογραφιών. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια και τις ευθύνες.

Ένταση και επέμβαση της Αστυνομίας στα Προσφυγικά

Σοβαρή συμπλοκή εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χρειαστούν νοσηλεία και την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά προσέγγιση στις 01:00, κοντά στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Νικαίας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύρραξη εκδηλώθηκε ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες Ρομά και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδοτήθηκε από περιστατικό κλοπής κοσμήματος: ένα άτομο φέρεται να άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό μίας γυναίκας, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση άλλων παρευρισκομένων και κλιμάκωση της βίας.

«Η ένταση ξεκίνησε όταν άρπαξαν αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας», ανέφερε πηγή στο tempo24.news σχετικά με τα αίτια της συμπλοκής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Για δύο από τους προσαχθέντες έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και την εξέταση των στοιχείων στη σκηνή.

Το επεισόδιο είχε άμεσες επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: διεγερσία κατοίκων που ξύπνησαν από τις φωνές και την παρουσία αστυνομίας, καθώς και ανησυχία για πιθανές επαναλαμβανόμενες εντάσεις σε γειτονικές περιοχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αποσαφηνίσουν τη σειρά των γεγονότων και να αξιολογήσουν μέτρα προληπτικού χαρακτήρα.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά δεδομένα της καταγεγραμμένης επίθεσης:

Τοποθεσία: Προσφυγικά, συμβολή Σμύρνης και Νικαίας

Προσφυγικά, συμβολή Σμύρνης και Νικαίας Ώρα: περίπου 01:00 το ξημέρωμα

περίπου 01:00 το ξημέρωμα Τραυματίες: 2 (μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο)

2 (μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) Προσαγωγές: 3, με δύο μητρώα που εξελίσσονται σε δικογραφίες

Στοιχείο Πληροφορία Περιοχή Προσφυγικά, Πάτρα Ώρα ≈ 01:00 Τραυματίες 2 Προσαγωγές / Δικογραφίες 3 προσαγωγές, 2 δικογραφίες

Η διερεύνηση των περιστατικών τέτοιου είδους, που αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τη δημόσια τάξη σε γειτονιές της πόλης, παραμένει σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι αναμένουν ενημέρωση από τις αρχές για τα επόμενα βήματα και τυχόν μέτρα προστασίας της τοπικής ασφάλειας.