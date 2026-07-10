Κίνηση-στρατηγική στην Αχαΐα: η ΕΛΑΣ ενισχύει τοπικά το ψηφοδέλτιό της με στελέχη από το ΠΑΣΟΚ

Σειρά μετακινήσεων από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ στην Αχαΐα προκαλεί αναταράξεις στο τοπικό πολιτικό πεδίο, με ονόματα θεσμικών παραγόντων και πληροφορίες για πρόταση σε κορυφαίο πρώην υπουργό.

Στόχος η διείσδυση στον δημοκρατικό χώρο της Αχαΐας

Σημαντικές πολιτικές μετακινήσεις που μεταβάλλουν τον χάρτη των δυνάμεων στην Αχαΐα καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες, καθώς στελέχη με θεσμική αναγνώριση έχουν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ και προσχωρήσει στην πολιτική δύναμη ΕΛΑΣ. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι αφορά πρόσωπα με δημόσιο ρόλο στην τοπική κοινωνία και μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική και περιφερειακή εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήδη έχουν μετακινηθεί προς την ΕΛΑΣ τα ακόλουθα πρόσωπα:

Γιώργος Παππάς — Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας

— Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας Βασίλης Αϊβαλής — τέως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υποψήφιος δήμαρχος Πατρών

— τέως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υποψήφιος δήμαρχος Πατρών Κώστας Καρπέτας — πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος περιφερειάρχης

— πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος περιφερειάρχης Μαρίνος Σκανδάμης — επιλαχών βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, τέως Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Όνομα Θέση/Ιδιότητα Γιώργος Παππάς Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας Βασίλης Αϊβαλής τ. Πρόεδρος ΤΕΕ, υποψήφιος Δήμαρχος Πατρών Κώστας Καρπέτας Πρώην στέλεχος ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος Περιφερειάρχης Μαρίνος Σκανδάμης Επιλαχών βουλευτής Αχαΐας, τ. ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής

Περισσότερο σημαντική ωστόσο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες επίσημα πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΛΑΣ, είναι η περίπτωση ενός ακόμη πιο υψηλού βεληνεκούς: του πρώην υφυπουργού Δικαιοσύνης και μακράς θητείας βουλευτή Αχαΐας Απόστολου Κατσιφάρα. Η προτεινόμενη θέση είναι εκλόγιμη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΕΛΑΣ, πρόταση που, αν γίνει δεκτή, θα σηματοδοτήσει βαθιά διείσδυση στην εκλογική βάση του δημοκρατικού χώρου στην περιοχή.

Η πλευρά του ενδιαφερόμενου, μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει τελεσίδικη απάντηση. Η θέση του Κατσιφάρα, οι δεσμοί του με την οικογένεια Παπανδρέου και η πολιτική του πορεία στην Αχαΐα καθιστούν την απόφασή του καθοριστική για τοπικές συμμαχίες και συσχετισμούς.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά αποτελέσματα

Οι μετακινήσεις πολιτικών προσώπων με ισχύ στην τοπική κοινωνία μπορεί να επιφέρουν πολλαπλές συνέπειες:

Αναδιάταξη της τοπικής εκλογικής δυναμικής, ειδικά σε περιοχές όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν προσωπική απήχηση.

Επιρροή στη σύνθεση τοπικών επιτροπών και ψηφοδελτίων.

Αλλαγές στην κατανομή ψηφοφόρων μεταξύ κεντρώων και αριστερών σχηματισμών.

Για τους κατοίκους της Αχαΐας, οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι ήδη διαμορφώνονται νέες πολιτικές συμμαχίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τοπικές αποφάσεις και έργα, καθώς και την εκπροσώπηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, η στρατηγική προσέλκυσης στελεχών από αντίπαλα κόμματα αποτελεί μέσο ενίσχυσης της εικόνας και της δομής. Στην περίπτωση της Αχαΐας, ο χαρακτήρας των ονομάτων —με κοινωνική και επαγγελματική αναγνωρισιμότητα— καθιστά την προσπάθεια της ΕΛΑΣ αξιοσημείωτη.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν οι πληροφορίες για πρόταση σε κορυφαίο τοπικό στέλεχος θα επιβεβαιωθούν επίσημα και τι μορφή θα λάβουν οι πιθανές επαφές και ανακοινώσεις. Ενημερώσεις θα δημοσιευτούν καθώς οι πρωταγωνιστές τοποθετηθούν δημόσια ή τα κόμματα προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις.