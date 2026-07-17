Εγκατάλειψη γύρω από το Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας: «Ζούγκλα» που απειλεί την ασφάλεια πεζών

Κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας καταγγέλλουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου: πυκνή βλάστηση που καλύπτει το πεζοδρόμιο, αναγκάζοντας πεζούς να κυκλοφορούν στο οδόστρωμα και δημιουργώντας κινδύνους για δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Κατάσταση και συνέπειες για τους κατοίκους

Ο εξωτερικός χώρος του Δημαρχείου Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαΐα, παρουσιάζει εικόνα σοβαρής εγκατάλειψης, σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών. Η πυκνή βλάστηση έχει υπεραναπτυχθεί και καλύπτει ολοσχερώς το πεζοδρόμιο μπροστά από το κτήριο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής διέλευση των πεζών.

Ως άμεσες συνέπειες επισημαίνονται η αναγκαστική κίνηση μητέρων με καροτσάκια, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών στο οδόστρωμα, εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο από διερχόμενα οχήματα, αλλά και η μετατροπή του χώρου σε πιθανή εστία μόλυνσης και κρυψώνα για ερπετά και τρωκτικά, ιδιαίτερα σε περίοδο έντονης ζέστης.

Απαιτήσεις πολιτών και κίνδυνοι

Κάτοικοι ζητούν την άμεση επέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου για αποψίλωση και καθαρισμό του πεζοδρομίου πέριξ του Δημαρχείου. Υπογραμμίζουν ότι στην πράξη δημιουργείται αντίφαση όταν ο δήμος ζητά από ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, χωρίς ο ίδιος να διατηρεί σε τάξη τον χώρο του διοικητικού του κτιρίου.

«Δεν είναι αυτή εικόνα για την πόλη μας, ας μεριμνήσει επιτέλους κάποιος»

Οι πολίτες επιμένουν πως ο καθαρισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά ζήτημα ασφάλειας, υγιεινής και στοιχειώδους αισθητικής για την Κάτω Αχαΐα.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους δημότες

Κίνδυνος κυκλοφορίας: Πεζοί μετακινούνται στο οδόστρωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίων συμβάντων.

Πεζοί μετακινούνται στο οδόστρωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίων συμβάντων. Υγιεινή και δημόσια υγεία: Η ανεξέλεγκτη βλάστηση ευνοεί εστίες μόλυνσης και την παρουσία τρωκτικών.

Η ανεξέλεγκτη βλάστηση ευνοεί εστίες μόλυνσης και την παρουσία τρωκτικών. Αισθητική και διοικητική εικόνα: Το Δημαρχείο, ως κεντρικό διοικητικό κτίριο, πρέπει να διατηρείται σε τάξη για λόγους λειτουργικότητας και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Στοιχεία σύνοψης

Θέμα Κατάσταση Τοποθεσία Εξωτερικός χώρος Δημαρχείου Δυτικής Αχαΐας, Κάτω Αχαΐα Προβλήματα Κάλυψη πεζοδρομίου από χόρτα, δυσχερής διέλευση πεζών, εστίες μόλυνσης Αιτήματα Άμεση αποψίλωση και καθαρισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Η κατάσταση, όπως περιγράφεται από κατοίκους, απαιτεί στοχευμένη και άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η καθημερινή λειτουργία γύρω από το Δημαρχείο. Οι πολίτες περιμένουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία και η ασφάλεια πεζών και να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης εικόνα τάξης στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας.