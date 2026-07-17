Συναγερμός στην Αχαΐα: μέγιστη ετοιμότητα για καύσωνα και επιτάχυνση περιπολιών πυροσβεστικής

Ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε μέγιστη ετοιμότητα στην Αχαΐα λόγω προγνώσεων για θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40°C, με ενισχυμένες περιπολίες, συμμετοχή εθελοντών και επιχειρήσεις με drone για έγκαιρο εντοπισμό καπνού.

Κατάσταση και ανταπόκριση των αρχών

Σε μέγιστη ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός στην Αχαΐα καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το επόμενο τριήμερο δείχνουν έντονη άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του νομού. Η παρατεταμένη ξηρασία και η ύπαρξη πυκνής ανεπιμελήτου βλάστησης αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας επέκτασης οποιασδήποτε εστίας φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με την κλιμάκωση των προληπτικών μέτρων και την αύξηση των περιπολιών σε όλο το νομό. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα εντάσσονται δεκάδες εθελοντικές ομάδες και η ειδική ομάδα drone «Ίκαρος» Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιεί εναέριες περιπολίες για τον έγκαιρο εντοπισμό καπνού.

Ενίσχυση περιπολιών δασικών και περιαστικών περιοχών.

δασικών και περιαστικών περιοχών. Συνεργασία πυροσβεστικής με εθελοντές και τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

πυροσβεστικής με εθελοντές και τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Χρήση τεχνολογίας (drones) για επιτήρηση σε δύσβατες ζώνες.

Προειδοποιήσεις και συμβουλές προς κατοίκους

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να φροντίσουν τους προαύλιους χώρους σε περιοχές όπου ο οικιστικός ιστός εφάπτεται με δάση ή πρανή. Η έλλειψη υγρασίας καθιστά τη βλάστηση ιδιαίτερα εύφλεκτη, παρά το σχετικά χαμηλό αναμενόμενο άνεμο του τριήμερου.

Για την προστασία των πολιτών συνιστώνται τα εξής μέτρα:

Αποφυγή εργασιών που δημιουργούν σπινθήρες σε υπαίθριους χώρους.

Καθαρισμός ξηρής βλάστησης κοντά σε κατοικίες και δρόμους.

Άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς.

Προσοχή σε ώρες αιχμής θερμοκρασίας, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες.

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Ειδικά οι κάτοικοι σε περιαστικές ζώνες και περιοχές όπου ο οικιστικός ιστός γειτνιάζει με δάση πρέπει να θεωρούν κάθε μικρό περιστατικό ως πιθανή απειλή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η συνδυαστική επίδραση ξηρασίας και πλούσιας βλάστησης, που παρέμεινε μετά τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον για εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν εντονότερες περιπολίες και αυξημένη παρουσία εθελοντικών ομάδων τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση ανάγκης, θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα σχέδια πολιτικής προστασίας για την προστασία κατοικιών και υποδομών.