Νέα υπηρεσία με drones για άμεση μεταφορά φαρμάκων στην Αχαΐα

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου Air4Health σχεδίασε σύστημα μεταφοράς φαρμάκων με drones, στοχεύοντας στις δυσπρόσιτες περιοχές και στις ανάγκες έκτακτων περιστατικών.

Κίνηση προς την καινοτομία στην υγεία της Αχαΐας

Σε διαδικασία σχεδιασμού και συντονισμού μπήκε στην Αχαΐα η δημιουργία συστήματος άμεσης μεταφοράς φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού με τη χρήση drones. Η σχετική συνάντηση εργασίας διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου Air4Health, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα–Ιταλία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ).

Η πρωτοβουλία στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της εξυπηρέτησης περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και στη βελτίωση της ανταπόκρισης σε περιστατικά που απαιτούν άμεση παροχή φαρμακευτικού υλικού. Οι φορείς τόνισαν ότι η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για την υγεία, όταν οι συμβατικές λύσεις καθυστερούν ή είναι δύσκολα εφαρμόσιμες.

«Αν ακόμη και μία ανθρώπινη ζωή σωθεί χάρη στην άμεση μεταφορά φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού, τότε η προσπάθειά μας θα έχει πραγματική αξία.»

Στη συνάντηση συμμετείχαν εταίροι του έργου, εκπρόσωποι υπηρεσιών υγείας και φορείς πολιτικής προστασίας. Συζητήθηκαν τεχνικά και οργανωτικά θέματα, όπως η δρομολόγηση των πτήσεων, οι προδιαγραφές ασφαλούς μεταφοράς ιατροφαρμάκων, η διαλειτουργικότητα με τα τοπικά συστήματα υγείας και η εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στόχος: ταχεία και ασφαλής μεταφορά φαρμάκων προς ευπαθείς και δυσπρόσιτες κοινότητες.

ταχεία και ασφαλής μεταφορά φαρμάκων προς ευπαθείς και δυσπρόσιτες κοινότητες. Συντονισμός: έργο Air4Health σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και τοπικούς φορείς.

έργο Air4Health σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και τοπικούς φορείς. Όφελος: βελτίωση της πολιτικής προστασίας και υποστήριξη έκτακτων αναγκών.

Για τους κατοίκους της Αχαΐας, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί πρακτικές βελτιώσεις στην πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, ειδικά σε ορεινές ή απομονωμένες περιοχές όπου οι συνήθεις οδικές διαδρομές επιβραδύνουν την παροχή βοήθειας. Επίσης, αποτελεί δοκιμαστική πλατφόρμα για τον ευρύτερο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση των απαιτήσεων για τη συντήρηση και ασφάλεια των αποστολών, καθώς και την ενημέρωση των τοπικών υπηρεσιών υγείας για τις διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής ειδών. Η επιτυχής υλοποίηση απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σαφείς πρωτόκολλους λειτουργίας.

Εμπλεκόμενοι Ρόλος Air4Health (Interreg) Χρηματοδότηση και συνολικό πλαίσιο έργου 6η ΥΠΕ Συντονισμός υπηρεσιών υγείας Τοπικοί φορείς και εταίροι Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων

Η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση κανόνων ασφαλείας και την αποτελεσματική ένταξη στο σύστημα υγείας. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια χρονοδιαγράμματα ή συγκεκριμένες τοποθεσίες πιλοτικών αποστολών, οι τοπικές δομές οφείλουν να μείνουν ενημερωμένες για την εξέλιξη του προγράμματος, καθώς ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες συνεργασίας ή ανάγκες προσαρμογής λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο.

Η εφαρμογή τεχνολογιών μεταφοράς με drones αναδεικνύει μια σύγχρονη κατεύθυνση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με άμεσες προεκτάσεις για την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των πολιτών στην Αχαΐα.