Αίγιο: Κρίσιμη απόφαση στο ΥΠΕΝ για τις χρήσεις γης της παραλιακής ζώνης

Στο επίκεντρο της συνάντησης με την υφυπουργό Περιβάλλοντος βρέθηκε η ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τη συνέχιση της λειτουργίας των εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων στην παραλιακή του Αιγίου, εν όψει της λήξης της μεταβατικής προθεσμίας στις <strong>20 Σεπτεμβρίου 2026</strong>.

Πίεση χρόνου για τις επιχειρήσεις της παραλιακής

Σημαντική θεσμική παρέμβαση για τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας στην Αιγιάλεια πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Στη συνάντηση με την υφυπουργό, κα Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των χρήσεων γης στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου, που επηρεάζει άμεσα δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών τεχνικών φορέων: ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, κ. Σπύρος Αδαμόπουλος, και ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βασίλης Χριστόπουλος. Οι εκπρόσωποι επέμειναν στην ανάγκη να βρεθεί άμεσα ρυθμιστική λύση, σημειώνοντας ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

«Η σκοπιμότητα της συνάντησης κρίθηκε παραπάνω από επιτακτική, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου 2026 εκπνέει η δεκαετής μεταβατική προθεσμία που αφορά τις χρήσεις γης στην περιοχή», ανέφερε επίσημη ενημέρωση από τους συμμετέχοντες.

Η δεκαετής μεταβατική ρύθμιση, που ισχύει για την περιοχή, αποτελεί το νομικό υπόβαθρο της ανησυχίας. Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους μηχανικούς και αιρετούς, αν δεν υπάρξει νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση πριν τη λήξη της προθεσμίας, η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στην παραλιακή του Αιγίου κινδυνεύει να διακοπεί, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την τοπική κοινότητα.

Θέμα: Χρήσεις γης στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου.

Χρήσεις γης στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου. Κρίσιμος χρόνος: Λήξη μεταβατικής προθεσμίας στις 20/09/2026 .

Λήξη μεταβατικής προθεσμίας στις . Εμπλεκόμενοι: ΥΠΕΝ, Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, δημοτικοί φορείς.

Οι μηχανικοί τόνισαν ότι πολλές επιχειρήσεις της παραλιακής λειτουργούν με επενδύσεις και συμβόλαια που προϋποθέτουν τη συνέχιση συγκεκριμένων χρήσεων γης. Η αβεβαιότητα για το καθεστώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δημιουργεί δυσκολία στον σχεδιασμό και την επιχειρηματική συνέχεια, ενώ ενδέχεται να επηρεάσει και την απασχόληση εποχιακού και μόνιμου προσωπικού.

Παράμετρος Κατάσταση Μεταβατική προθεσμία Λήγει 20/09/2026 Κύριοι φορείς ΥΠΕΝ, Σύλλογος Μηχανικών, Δήμος Αιγιαλείας Κύριος κίνδυνος Παύση λειτουργίας καταστημάτων/απώλεια εισοδημάτων

Οι τοπικοί φορείς δηλώνουν σε αναμονή των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, καλώντας σε γρήγορη νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση που θα διασφαλίσει τη συνέχεια των υφιστάμενων χρήσεων και θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας. Για την Αιγιάλεια, όπου ο τουρισμός και η παραλιακή δραστηριότητα αποτελούν σημαντικό τμήμα της τοπικής οικονομίας, το αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών θα έχει άμεσο αντίκτυπο την επόμενη τουριστική περίοδο.

Η επόμενη εξέλιξη που περιμένουν οι επιχειρηματίες και οι μηχανικοί είναι η έκδοση σχετικής ρύθμισης από το ΥΠΕΝ ή άλλη διοικητική λύση που θα αποσαφηνίσει το καθεστώς χρήσεων στη ζώνη του παραλιακού μετώπου του Αιγίου.