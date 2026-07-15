Συνελήφθη στην Αιγιάλεια άνδρας που απείλησε πυροσβέστες — βρέθηκε τροποποιημένο πιστόλι και κάλυκες

Ένας άνδρας συνελήφθη στις 14 Ιουλίου στην Αιγιάλεια κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή, εμπρησμό και απειλή, μετά από επεισόδιο όπου παρενόχλησε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά στην αυλή του. Στην οικία του κατασχέθηκαν όπλο κρότου και δεκάδες κάλυκες.

Επεισόδιο κατά την κατάσβεση στη Δ. Αχαΐα

Στην Αιγιάλεια της Αχαΐας, άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της 14ης Ιουλίου 2026 μετά από περιστατικό στην αυλή του σπιτιού του, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν για την κατάσβεση φωτιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς επιτέθηκε φραστικά στους πυροσβέστες και εκτόξευσε απειλές, παρεμποδίζοντας το έργο τους και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη οδήγησε στην κλήση αστυνομικών δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία και την περιφέρεια της αυλής.

Κατασχέσεις και κατηγορίες

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν αντικείμενα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχετίζονται με παράνομη οπλοκατοχή. Αναλυτικά εντοπίστηκαν:

ένα τροποποιημένο πιστόλι κρότου με τη γεμιστήρα του,

με τη γεμιστήρα του, 30 κάλυκες κρότου 9mm ,

, 5 κοινοί κάλυκες 9mm ,

, ένα ακόμη φυσίγγιο κρότου 9mm.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, εμπρησμό και απειλή. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της συμπεριφοράς του και η προέλευση του οπλισμού.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των υπαλλήλων πολιτικής προστασίας και την ικανότητα των υπηρεσιών να επιχειρούν χωρίς παρεμβολές από ιδιώτες. Η διακοπή ή η δυσχέρεια στην πρόσβαση σε εστίες φωτιάς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης και να θέσει σε κίνδυνο περιουσίες και κατοίκους της περιοχής.

Για τους κατοίκους της Αιγιάλειας σημειωτέον:

οι πυρκαγιές στην αυλή ή σε παρακείμενους χώρους πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και χωρίς εμπόδια στην προσέλευση της Πυροσβεστικής,

η παρεμπόδιση των δυνάμεων κατάσβεσης αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει βαριές ευθύνες,

σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων οπλικών αντικειμένων, καλό είναι να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και να αποφεύγεται οποιαδήποτε χειρονομία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τρίτους.

Σημείωση για την έρευνα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις διαδικασίες προανάκρισης για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης της προέλευσης του τροποποιημένου όπλου και της ακριβούς έκτασης των ευθυνών του συλληφθέντα. Η εξέλιξη της έρευνας θα καθορίσει και την περαιτέρω νομική διαδικασία.

Ημερομηνία Περιοχή Κατασχεθέντα 14/07/2026 Αιγιάλεια, Αχαΐα τροποποιημένο πιστόλι κρότου, γεμιστήρα, 30 κάλυκες κρότου 9mm, 5 κοινοί κάλυκες 9mm, 1 φυσίγγιο κρότου 9mm

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για σεβασμό του έργου των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών στην περιφέρεια της Αχαΐας.