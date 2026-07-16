Επιμελητήριο Αχαΐας και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπογράφουν μνημόνιο για την ανάπτυξη

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπογράφηκε με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την τοπική οικονομία, δίνοντας έμφαση σε εκπαίδευση δεξιοτήτων, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Στρατηγική συμφωνία για τη σύνδεση πανεπιστημιακής έρευνας και τοπικής οικονομίας

Στην Αίθουσα Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη υπογράφηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου. Την συμφωνία υπέγραψαν η Ασκουσα Αρμοδιότητες Πρύτανη, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αναπτυξιακής μονάδας του Επιμελητηρίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Επιμελητηρίου για εξωστρέφεια, δικτύωση και σύμπραξη με φορείς υψηλού κύρους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Αχαΐα και την προώθηση βιώσιμων αναπτυξιακών προτύπων.

Στο κείμενο του μνημονίου προβλέπονται άμεσες παρεμβάσεις σε τομείς κλειδιά, όπως η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με συντονισμό που αναλαμβάνει ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Καθηγητή Αθανάσιο Αναστασίου και τον Επίκουρο Καθηγητή Ζαχαρία Δερμάτη. Στόχος είναι η άμεση σύνδεση της γνώσης και της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς.

Κύριοι άξονες : εκπαίδευση δεξιοτήτων, καινοτομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και διεθνής ανταγωνιστικότητα.

: εκπαίδευση δεξιοτήτων, καινοτομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και διεθνής ανταγωνιστικότητα. Συντονισμός δράσεων : κοινή ευθύνη ακαδημαϊκών και Επιμελητηρίου μέσω της ΑΧΕΠΑΝ.

: κοινή ευθύνη ακαδημαϊκών και Επιμελητηρίου μέσω της ΑΧΕΠΑΝ. Προσανατολισμός: ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργία συνεργειών με ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο σηματοδοτεί μετακίνηση από τις προθέσεις στην εφαρμογή, επισημαίνοντας την ανάγκη να συζευχθούν η έρευνα και η καινοτομία με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, ιδίως ενόψει των προκλήσεων που φέρνουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Αχαΐας, η συμφωνία έχει πρακτικές προεκτάσεις: προσδοκάται η σχεδίαση προγραμμάτων κατάρτισης, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η υποστήριξη της εξωστρέφειας μέσω κοινών δράσεων.

Άμεσες Δράσεις Υπεύθυνοι Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης / Καθ. Αθανάσιος Αναστασίου / Επικ. Καθ. Ζ. Δερμάτης Δικτύωση με ερευνητικά ιδρύματα Επιμελητήριο Αχαΐας / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η σύμπραξη δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη, αλλά μέρος μιας μακρόπνοης πολιτικής του Επιμελητηρίου που προωθεί συνεργασίες με πανεπιστήμια και αναπτυξιακούς φορείς προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να υποστηριχθεί η απασχόληση στην περιοχή. Ειδικό βάρος δίνεται στην προσαρμογή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Για τους τοπικούς φορείς και τους επιχειρηματίες, η εφαρμογή του μνημονίου θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των προβλεπόμενων προγραμμάτων και την αποτελεσματικότητα στον συντονισμό μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα. Η επόμενη φάση θα δείξει σε ποιό βαθμό η συνεργασία θα οδηγήσει σε απτά οφέλη για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας.