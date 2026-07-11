Κόμμα ΕΛΑΣ: στο επίκεντρο της στρατηγικής η Αχαΐα — μεταγραφές που αναταράσσουν την τοπική πολιτική

Σημαντικές μετακινήσεις στελεχών στην Αχαΐα και η ενδεχόμενη προσχώρηση του Απόστολου Κατσιφάρα στο κόμμα ΕΛΑΣ αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της περιοχής, με επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Κεντροαριστεράς και τοπικών οργανώσεων.

Στρατηγική διεύρυνσης με επίκεντρο την Αχαΐα

Στην Αχαΐα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα κινήσεις που χαρακτηρίζονται ως οργανωμένες προσπάθειες διεύρυνσης από το κόμμα ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, προχωρά σε ανοίγματα προς τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας στην περιφέρεια.

Οι κινήσεις αυτές έχουν ήδη επιφέρει μεταγραφές στελεχών με τοπικό και θεσμικό βάρος, γεγονός που δημιουργεί εντάσεις και ανακατατάξεις στην τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Οι μέχρι τώρα εντάξεις θεωρούνται «ηχηρές» και, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να υπάρξουν και νέες προσχωρήσεις στο άμεσο μέλλον.

Ποιους φέρνει κοντά η ΕΛΑΣ

Γιώργος Παππάς — πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας

— πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας Βασίλης Αϊβαλής — πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων με στήριξη ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

— πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων με στήριξη ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Καρπέτας — παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης

— παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης Μαρίνος Σκανδάμης — επιλαχών βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και πρώην γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως στο στενό επιτελείο του προέδρου της ΕΛΑΣ βρίσκεται ακόμη ένα σημαντικό πρόσωπο από την Αχαΐα, η πιθανή ένταξη του οποίου θα έχει μεγάλο πολιτικό συμβολισμό.

Η περίπτωση Κατσιφάρα και ο συμβολισμός της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά στην πιθανή προσχώρηση του Απόστολου Κατσιφάρα, πρώην υφυπουργού Δικαιοσύνης, επί σειρά ετών βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και πρώην περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η προσέγγιση αυτή έχει σημασία τόσο λόγω της πολιτικής του διαδρομής στην Αχαΐα όσο και για τις ιστορικές του σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσίπρας φέρεται να επικοινώνησε προσωπικά με τον κ. Κατσιφάρα και να του πρότεινε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΕΛΑΣ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση από τον Αχαιό πολιτικό, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει ανοικτό.

Στελέχη από την Αχαΐα που αναφέρονται ως ενταγμένα ή προσεγγισμένα Όνομα Ιδιότητα / Σύντομη αναφορά Γιώργος Παππάς Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας Βασίλης Αϊβαλής Πρώην πρόεδρος ΤΕΕ, υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων Κώστας Καρπέτας Παλαιό στέλεχος ΠΑΣΟΚ, πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης Μαρίνος Σκανδάμης Επιλαχών βουλευτής Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ), πρώην γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής Απόστολος Κατσιφάρας Πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης, πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας — πιθανή προσέγγιση

Για τους κατοίκους της Αχαΐας, οι εξελίξεις αυτές έχουν πρακτικές συνέπειες: αναδιατάσσουν το πολιτικό τοπίο τοπικά, ενδέχεται να επηρεάσουν υποψηφιότητες και συνεργασίες ενόψει μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων και θέτουν ζητήματα για την επόμενη μέρα στις δημοτικές και περιφερειακές ισορροπίες.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, ενώ η οριστική θέση του κ. Κατσιφάρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες εξελίξεις.

Τι μένει να δούμε:

Επίσημες ανακοινώσεις από τα εμπλεκόμενα κόμματα για τις συγκεκριμένες μεταγραφές.

Την τελική απόφαση του Απόστολου Κατσιφάρα και τυχόν αποσαφήνιση του ρόλου του.

Πώς θα αντιδράσει η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις στρατηγικής στην Αχαΐα.

Η συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων στην Αχαΐα αναμένεται να κρίνει κατά μεγάλο μέρος τη διαμόρφωση των συμμαχιών στην Κεντροαριστερά σε τοπικό επίπεδο.