Ψευδής καταγγελία για βιασμό στην Πάτρα: 18χρονος συνελήφθη μετά από κλήση στο 112

Ένας 18χρονος στην Πάτρα κάλεσε το 112 δηλώνοντας ψευδώς ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή του και στη σχηματισμό δικογραφίας για ψευδή καταγγελία.

Άμεση επέμβαση, ψευδής καταγγελία και ποινικές συνέπειες

Ένα περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της πόλης σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην Πάτρα. Σύμφωνα με καταγεγραμμένες πληροφορίες, νεαρός ηλικίας 18 ετών κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αναφέροντας ότι είχε πέσει θύμα σοβαρής εγκληματικής πράξης και ότι χρειαζόταν άμεση βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίες εντόπισαν τον αναφερόμενο στο σημείο που ο ίδιος είχε υποδείξει. Κατά τη διερεύνηση ωστόσο προέκυψε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και ότι η κλήση έγινε στο πλαίσιο φάρσας. Αμέσως προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κλήση στο 112 από τον 18χρονο.

από τον 18χρονο. Άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Δικογραφία για ψευδή καταγγελία και υποβολή στον Εισαγγελέα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία για ψευδή καταγγελία συντάχθηκε από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Δεν υπάρχουν στοιχεία στα διαθέσιμα δημοσιογραφικά κείμενα για επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα ή για τραυματισμούς.

Η ψευδής αναφορά προκάλεσε την άσκοπη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες.

Το περιστατικό αναδεικνύει δύο ζητήματα με άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της Πάτρας: πρώτον, την ευαισθητοποίηση και την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν λαμβάνεται αναφορά για σοβαρό έγκλημα· δεύτερον, τον κίνδυνο κατάχρησης του συστήματος μέσω ψευδών καταγγελιών, που επιβαρύνει τους πόρους της Αστυνομίας και ενδεχομένως καθυστερεί την ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες.

Για την τοπική κοινωνία η υπόθεση επιφέρει συνέπειες στην εμπιστοσύνη προς τις διαδικασίες κλήσης βοήθειας και εντείνει την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση του 112. Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας θα καθορίσει και τις νομικές επιπτώσεις για τον συλληφθέντα.