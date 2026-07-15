Αίγιο: Ένοχος 67χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης — αφέθηκε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου έκρινε έναν 67χρονο ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην υπόθεση που αφορά περιστατικό του καλοκαιριού 2025. Παρά την καταδίκη σε κάθειρξη <strong>10 ετών</strong>, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης και ο κατηγορούμενος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Δικαστική απόφαση στο Αίγιο και προσωρινή ελευθερία μέχρι την έφεση

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου ολοκλήρωσε την 13η Ιουλίου την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά σε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, το οποίο φέρεται ότι τελέστηκε το καλοκαίρι του 2025 στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος, 67 ετών και συγγενής της παθούσας, κρίθηκε ένοχος για βιασμό ανηλίκου κάτω των 12 ετών, για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και την απόρριψη των ελαφρυντικών. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών, αναγνωρίζοντας όμως ένα ελαφρυντικό. Παρά την καταδίκη, έγινε δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με συνέπεια ο 67χρονος να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη νέα εκδίκαση της υπόθεσης.

Ένοχος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης κρίθηκε ένας 67χρονος από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου.

Στους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική μηνιαία εμφάνιση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, η απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης της ανήλικης, η απομάκρυνση από την οικογενειακή κατοικία όπου διέμενε και η καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ. Οι όροι αυτοί θα παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Κατηγορίες: βιασμός ανηλίκου κάτω των 12 ετών, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ποινή πρωτοβάθμιας απόφασης: 10 χρόνια κάθειρξη .

. Περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου, μηνιαία παρουσία στο ΑΤ, απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης της ανήλικης, απομάκρυνση από την οικογενειακή κατοικία, εγγύηση 5.000 €.

Για την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας η υπόθεση έχει πολλαπλό αντίκτυπο: αφενός αφορά ευαίσθητο ζήτημα προστασίας παιδιού και εμπιστοσύνης εντός οικογενειακών κύκλων, αφετέρου εγείρει ερωτήματα για την πορεία και τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας μέχρι το Εφετείο. Η απόφαση για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση σημαίνει πρακτικά ότι ο καταδικασθείς κυκλοφορεί ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους έως ότου εκδικαστεί η έφεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία εκδίκασης 13/7 (Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου) Ηλικία κατηγορουμένου 67 έτη Πρωτόδικη ποινή Κάθειρξη 10 ετών Εγγύηση 5.000 ευρώ

Οι αρχές του χώρου αναμένεται να εφαρμόσουν τους όρους επιτήρησης. Ο ρόλος των τοπικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και του Αστυνομικού Τμήματος αναδεικνύεται κρίσιμος για την προστασία της ανήλικης και την τήρηση των δικαστικών αποφάσεων. Επίσης, η εξέλιξη της έφεσης και η στάση του Εφετείου θα καθορίσουν τον τελικό απολογισμό της υπόθεσης, γεγονός που παρακολουθούν με προσοχή τόσο οι γονείς όσο και φορείς προστασίας παιδιών στην περιοχή.

Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης και συνεργασίας μεταξύ δικαστικών, αστυνομικών και κοινωνικών φορέων για την πρόληψη και προστασία των ευάλωτων ομάδων στην Αιγιάλεια. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές και θα κοινοποιηθεί στην τοπική κοινωνία.