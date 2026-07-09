Αίγιο: Νέα δεδομένα από τη νεκροψία στρέφουν την έρευνα σε δολοφονία και πιθανή αυτοκτονία

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον εντοπισμό μητέρας και γιου νεκρών στο σπίτι τους στο Αίγιο, ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρίες συγγενών οδηγούν τις αρχές σε νέα εκτίμηση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Αλλαγή προσανατολισμού στην έρευνα στο Αίγιο

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της 54χρονης και του 26χρονου γιου της νεκρών στο σπίτι τους στο Αίγιο, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται ενώ νέα ιατροδικαστικά ευρήματα αναπροσαρμόζουν τον αρχικό προβληματισμό. Τα μέχρι τώρα στοιχεία από τη νεκροψία δεν επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την παρουσία τρίτου ατόμου που να έχει επέμβει στο σημείο.

Στις φωτογραφίες της νεκροψίας που επικαλείται δημοσιογραφική έρευνα, δεν διακρίνεται τραύμα στην πλάτη της 54χρονης όπως είχε αρχικώς αναφερθεί από ιατροδικαστή της Πάτρας. Εξάλλου, τα τραύματα στους καρπούς της γυναίκας αξιολογούνται ως αμυχές συμβατές με παλαιότερες αποπειρές αυτοκτονίας, στοιχείο που οδηγεί τους ερευνητές να θέτουν υπό εξέταση και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας μετά από δολοφονία του 26χρονου.

Θύματα: γυναίκα 54 ετών και γιος 26 ετών

και γιος Κατηγορούμενος προφυλακισμένος: 65χρονος Ιταλός

Προσανατολισμός έρευνας: δολοφονία του γιου και πιθανή αυτοκτονία της μητέρας

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν τα ευρήματα DNA και άλλων πειστηρίων που έχουν συλλεχθεί εντός του σπιτιού και για τα οποία αναμένονται εργαστηριακά αποτελέσματα. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν αποκλείουν καμία εκδοχή έως ότου ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων.

«Με τίποτα δεν θα σκότωνε τον γιο της γιατί του είχε τόση αδυναμία, τόση που δεν θα σκότωνε τον γιο της.»

Η παραπάνω δήλωση προέρχεται από γυναίκα του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος (γιαγιά του 26χρονου), η οποία εκφράζει αμφιβολίες για το σενάριο που οδηγεί στη μηχανική του θανάτου από τη μητέρα. Μέλη της οικογένειας και φίλοι επιμένουν στην εικόνα στενού δεσμού μητέρας-γιου και διατυπώνουν υποψίες άλλων κινήτρων, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και το οικονομικό υπόβαθρο που σχετίζεται με ιδιοκτησιακά ζητήματα της οικογενειακής περιουσίας.

Αντίθετα, άλλες μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί αναφέρουν επιδείνωση της ψυχολογικής κατάστασης της 54χρονης τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με καταθέσεις, η γυναίκα φέρεται να είχε εκφράσει «παράξενες φοβίες», υποστηρίζοντας ότι την πίεζαν να κάνει κακό στον γιο της, ενώ φέρεται να είχε γίνει και προσπάθεια να εξεταστεί από ψυχίατρο.

Ο προφυλακισμένος 65χρονος Ιταλός, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιεύματα, υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στην υπόθεση και αναφέρεται σε προβλήματα ψυχικής υγείας της 54χρονης, τα οποία, κατά τον ίδιο, επιδεινώθηκαν μετά από ιατρική επέμβαση και συνοδεύτηκαν από κατάχρηση αλκοόλ και έντονες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά της. Οι ισχυρισμοί αυτοί αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις υπόλοιπες καταθέσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες θυμάτων 54 ετών (μητέρα), 26 ετών (γιός) Κατηγορούμενος 65χρονος, υπήκοος Ιταλίας, προφυλακισμένος Προκαταρκτική εκτίμηση Δολοφονία του 26χρονου και πιθανή αυτοκτονία της 54χρονης

Για τους κατοίκους του Αιγίου η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την ασφάλεια και την ανάγκη για έγκαιρη ψυχιατρική υποστήριξη σε περιπτώσεις οικογενειακών εντάσεων. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις καθώς αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα που θα ρίξουν περισσότερο φως στην αμφιλεγόμενη υπόθεση.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι δεν θα γίνουν ανακοινώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ταυτοποιήσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις.