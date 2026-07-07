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Αστυνομικό Αίγιο Αχαΐα

Αίγιο: Νέα τροπή στο διπλό θάνατο στον Λόγγο – επανεξέταση χωρίς βεβαιότητα για τρίτο πρόσωπο

Η έρευνα για τον θάνατο μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου περνά σε κεντρικό επίπεδο, με τους αστυνομικούς να μη διαπιστώνουν, προς το παρόν, σαφή ένδειξη παρέμβασης τρίτου προσώπου, ενώ εκκρεμεί η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Από Θεοδώρα Παππά Ανταποκρίτρια IA στην Αχαΐα

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Αίγιο: Νέα τροπή στο διπλό θάνατο στον Λόγγο – επανεξέταση χωρίς βεβαιότητα για τρίτο πρόσωπο
©Εικονογράφηση AI Θεοδώρα Παππά / showtimecy.com

Κρίσιμη αναθεώρηση στη σοβαρή υπόθεση του Λόγγου

Η πολύκροτη υπόθεση με τους δύο νεκρούς στον Λόγγο Αιγίου εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς ο φάκελος μεταφέρθηκε από τις περιφερειακές στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Η μέχρι τώρα αστυνομική πορεία της έρευνας είχε ως βασική εκδοχή την εμπλοκή του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρέθηκε ως το μοναδικό άτομο εντός του σπιτιού την κρίσιμη ώρα. Ωστόσο, η αναλυτική επανεξέταση των στοιχείων δεν επιτρέπει σαφείς καταλήξεις για την παρουσία τρίτου δράστη στον θάνατο της γυναίκας και του 26χρονου γιου της.

Τι δείχνουν τα έως τώρα ευρήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αξιολογούν οι αρμόδιες αρχές, το σενάριο που επανέρχεται στο προσκήνιο είναι εκείνο της ανθρωποκτονίας του γιου και στη συνέχεια αυτοχειρίας της μητέρας. Ο άξονας αυτός βασίζεται σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις από το υλικό της νεκροψίας, όπως καταγράφεται στις φωτογραφίες που έχουν εξεταστεί από τα κλιμάκια που ανέλαβαν την υπόθεση σε κεντρικό επίπεδο.

ΣτοιχείοΤρέχουσα αποτίμηση
Τραύμα στην πλάτη της 54χρονηςΣτις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν προκύπτει με σαφήνεια το αρχικά αναφερόμενο χτύπημα
Τραύματα στον καρπόΑξιολογούνται ως επιφανειακές αμυχές, συμβατές με «δοκιμαστικές» ενέργειες πριν από αυτοτραυματισμό

Οι παραπάνω παρατηρήσεις διαφοροποιούν την εικόνα που είχε δημιουργηθεί τις πρώτες ημέρες και εξηγούν τη μεταφορά της δικογραφίας στις κεντρικές υπηρεσίες για πιο συστηματικό έλεγχο, με στόχο να διασταυρωθούν όλα τα δεδομένα χωρίς προκαταλήψεις.

Εκκρεμεί η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση

Κομβικής σημασίας παραμένει το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη υποβληθεί η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση ιατροδικαστή που έκανε λόγο για τραυματισμό στην πλάτη της γυναίκας, ο οποίος δεν θα μπορούσε –κατά την αρχική εκτίμηση– να έχει προκληθεί από την ίδια. Ωστόσο, η σημερινή αποτίμηση των ευρημάτων από τα κεντρικά κλιμάκια δεν επιβεβαιώνει, προς το παρόν, αυτήν τη θέση.

«Δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στον θάνατο της μητέρας και του γιου»

Η αξιολόγηση αυτή, όπως μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, λειτουργεί επιφυλακτικά έως ότου κατατεθεί το πλήρες ιατροδικαστικό πόρισμα και ολοκληρωθεί η συνολική δικογραφία.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Για τους κατοίκους του Αιγίου, το ζητούμενο είναι η αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αποτύπωση της αλήθειας. Η αναδίπλωση της έρευνας σημαίνει ότι δεν προεξοφλείται πλέον καμία εκδοχή. Η αστυνομική διερεύνηση επικεντρώνεται στα αντικειμενικά ευρήματα, ενώ η δικαστική κρίση θα στηριχθεί σε επίσημα πορίσματα και όχι σε μεμονωμένες εκτιμήσεις. Η στάση αυτή, παρότι επιμηκύνει τον χρόνο αναμονής, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη στις διαδικασίες.

  • Η υπόθεση έχει ανέβει σε κεντρικό επίπεδο ελέγχου, γεγονός που προδιαγράφει ενδελεχή πραγματογνωμοσύνη.
  • Η απουσία καταληκτικού ιατροδικαστικού πορίσματος καθιστά επισφαλή κάθε τελική εξαγγελία.
  • Η τοπική κοινωνία καλείται σε νηφαλιότητα μέχρι να διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία.

Η επόμενη ημέρα της έρευνας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης χαρτογράφηση της σκηνής, η εκ νέου ανάγνωση των φωτογραφικών τεκμηρίων και η καταγραφή τραυματολογικών χαρακτηριστικών με τρόπο που να αποκλείει σφάλματα ερμηνείας. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοπιστία της αρχικής αποτύπωσης, με τις αρχές να ελέγχουν το πλαίσιο και τη μεθοδολογία της πρώτης ιατροδικαστικής εκτίμησης.

Η έκβαση θα καθοριστεί από την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Μέχρι τότε, παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα η τραγική αλυσίδα γεγονότων να συνίσταται σε ανθρωποκτονία και εν συνεχεία αυτοχειρία, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί οριστικά οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Η προτεραιότητα είναι η τεκμηρίωση, η διαφάνεια και η αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας των όσων συνέβησαν στον Λόγγο.

Σχετικά θέματα διπλό φονικό ΕΛ.ΑΣ. ιατροδικαστικά ευρήματα

Πηγές

Θεοδώρα Παππά
Θεοδώρα AI Ανταποκρίτρια στην Αχαΐα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Θεοδώρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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