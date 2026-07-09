Αίγιο: Συγκρούσεις μαρτυριών και ιατροδικαστικά ευρήματα στη διπλή τραγωδία του Λόγγου

Ένας μήνας μετά τον εντοπισμό νεκρής μητέρας και γιου στον Λόγγο, οι Αρχές ερευνούν αντικρουόμενες καταθέσεις και νέα ιατροδικαστικά στοιχεία που ανατρέπουν αρχικές εκτιμήσεις για το πώς συνέβησαν τα γεγονότα.

Νέα δεδομένα και τοπικές αντιδράσεις

Περισσότερο από ένα μήνα μετά τον εντοπισμό της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στο σπίτι τους στον Λόγγο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Αιγίου. Οι αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει για τα τραύματα και την παρουσία τρίτου προσώπου αμφισβητούνται πλέον από νεότερα ιατροδικαστικά ευρήματα και αντιφατικές μαρτυρίες.

Σύμφωνα με αξιόπιστες δημοσιογραφικές πηγές, τα ευρήματα της νεκροψίας δείχνουν ότι στη 54χρονη δεν διακρίνονται τραύματα στην πλάτη, όπως αρχικά είχε αναφερθεί, ενώ τα τραύματα στους καρπούς ερμηνεύονται από ιατροδικαστές ως αμυχές που μπορεί να συνδέονται με παλαιότερες απόπειρες αυτοχειρίας. Παράλληλα, στον 26χρονο ανιχνεύθηκε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.

«Οι νεότερες εικόνες από τη νεκροψία δεν δείχνουν παρέμβαση τρίτου», αναφέρουν πηγές που επικαλούνται ιατροδικαστές.

Αντίθετες καταθέσεις και υπόνοιες

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων δίνουν αντικρουόμενες καταθέσεις: ορισμένοι αποκλείουν το ενδεχόμενο η μητέρα να έκανε κακό στον γιο της, περιγράφοντάς την ως δεμένη μαζί του, ενώ άλλοι εκφράζουν αμφιβολίες για την ψυχική της κατάσταση και επισημαίνουν ότι είχε εκδηλώσει φοβίες και περίεργες δηλώσεις πριν από το συμβάν.

Συγγενείς : υποστηρίζουν ότι η Μαρία λάτρευε τον γιο της και δεν θα τον έβαζε σε κίνδυνο.

: υποστηρίζουν ότι η Μαρία λάτρευε τον γιο της και δεν θα τον έβαζε σε κίνδυνο. Φίλοι και σύντροφοι : αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, αναφέροντας διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά της 54χρονης.

: αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, αναφέροντας διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά της 54χρονης. Ιατροδικαστικά στοιχεία: εξετάζονται διεξοδικά, ενώ αναμένονται και τα τοξικολογικά αποτελέσματα.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης παραμένει προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, παρότι ο ίδιος φέρεται να αρνείται την εμπλοκή του. Οι αστυνομικές και διωκτικές αρχές αξιολογούν το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοχειρίας, μεταξύ άλλων σεναρίων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό πόρισμα καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η τελική έκθεση του ιατροδικαστή.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία και έχει διχάσει πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος των θυμάτων. Οι κάτοικοι του Αιγίου περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις από τις Αρχές, ενώ συνεχίζεται η συλλογή και η επαλήθευση καταθέσεων και στοιχείων.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οποιοδήποτε νέο ιατροδικαστικό ή δικαστικό στοιχείο είναι πιθανό να αλλάξει την κατεύθυνση των ερευνών. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηρίων και την αποστολή του οριστικού πορίσματος δεν μπορούν να δοθούν ασφαλή συμπεράσματα.