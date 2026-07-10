Αλεξανδρούπολη: Μουσική βραδιά στο Φάρο με Ζωή Τηγανούρια και Στρατιωτικές Μουσικές

Σάββατο 11 Ιουλίου, 21:00–23:00 στην Πλατεία Φάρου — συναυλία στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας με τη Ζωή Τηγανούρια και τις Στρατιωτικές Μουσικές της ΑΣΔΘ.

Συναυλία στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας

Το Σάββατο 11 Ιουλίου η Πλατεία Φάρου της Αλεξανδρούπολης γίνεται σημείο μουσικής συνάντησης: από τις 21:00 έως τις 23:00 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μαζί στον ίδιο ρυθμό», που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ναυτικής Εβδομάδας 2026. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή συνεργασία ανάμεσα στις Στρατιωτικές Μουσικές της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης και τη συνθέτιδα και σολίστ ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια.

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να ενώσει τη θεσμική παρουσία της στρατιωτικής μουσικής παράδοσης με την εμπειρία μιας καλλιτέχνιδας που έχει διεθνή αναγνώριση. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβάλλει την καλλιτεχνική δυναμική της περιοχής και να ενισχύσει τη σύνδεση του κοινού με τα δρώμενα της πόλης σε μια συμβολική, παραθαλάσσια τοποθεσία.

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 Ώρα: 21:00–23:00

21:00–23:00 Χώρος: Πλατεία Φάρου, Αλεξανδρούπολη

Πλατεία Φάρου, Αλεξανδρούπολη Συμμετέχουν: Στρατιωτικές Μουσικές ΑΣΔΘ και Ζωή Τηγανούρια

Η επιλογή της Πλατείας Φάρου ως σκηνικού δεν είναι τυχαία: πρόκειται για έναν ανοιχτό και εμβληματικό χώρο της πόλης, που προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες τους θερινούς μήνες. Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει ευρύ κοινό, από φίλους της παραδοσιακής και στρατιωτικής μουσικής έως κατοίκους που θα εκτιμήσουν την ποιοτική πολιτιστική πρόταση στο κέντρο της πόλης.

«Μαζί στον ίδιο ρυθμό»

Η σύμπραξη θεσμού και αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας αντανακλά μια τάση των τοπικών εκδηλώσεων να συνδυάζουν επίσημους φορείς με επαγγελματίες του πολιτισμού, με σκοπό την αναβάθμιση της προσφοράς προς το κοινό. Για την Αλεξανδρούπολη, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν και ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιόδου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την πολιτιστική εικόνα της πόλης.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση «Μαζί στον ίδιο ρυθμό» Διοργάνωση Ναυτική Εβδομάδα 2026 Τοποθεσία Πλατεία Φάρου, Αλεξανδρούπολη Ώρα 21:00–23:00

Οι κάτοικοι καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια βραδινή έξοδο με μουσικό ενδιαφέρον, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο που σέβεται το δημόσιο χώρο. Η συμμετοχή θεσμών και καταξιωμένων μουσικών δίνει στην εκδήλωση χαρακτήρα που υπερβαίνει το απλό τοπικό γεγονός, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τυχόν πρακτικά ζητήματα (πρόσβαση, στάθμευση, μέτρα ασφαλείας) από τους διοργανωτές της Ναυτικής Εβδομάδας πριν την προσέλευσή τους.