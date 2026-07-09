Αλεξανδρούπολη: Συλλήψεις για παράνομη μεταφορά 3.584 αχινοειδών — κατασχέθηκε όχημα

Τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα μετά από έλεγχο στην Εγνατία, καθώς βρέθηκαν να μεταφέρουν <strong>3.584</strong> αχινοειδή συνολικού βάρους <strong>181 κιλών</strong>, χωρίς άδειες και υπερβαίνοντας τα νόμιμα όρια. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και οι αχινές επαναφέρθηκαν στη θάλασσα.

Συνεργασία Λιμεναρχείου και ΟΠΚΕ οδήγησε στις συλλήψεις

Στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης τρεις νεαροί ηλικίας 23, 24 και 28 ετών, οι οποίοι μετέφεραν παράνομα μεγάλη ποσότητα αχινοειδών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο επί της Εγνατίας οδού, κοντά στα διόδια της Μέστης, σε επιχείρηση που συντόνισαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ/ΔΑ Ροδόπης.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι νεαροί μετέφεραν 3.584 τεμάχια αχινοειδών συνολικού βάρους 181 κιλών, συσκευασμένα σε τέσσερις σάκους, με σκοπό την εμπορία. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και ότι είχαν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο των 25 τεμαχίων ανά άτομο. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των αχινοειδών δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες διαστάσεις.

Αντίμετρα και νομικές κατηγορίες

Το όχημα των συλληφθέντων κατασχέθηκε και η ποσότητα των αχινοειδών επιστράφηκε στη θάλασσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι νεαροί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με παραβάσεις του αλιευτικού κώδικα, παραβιάσεις ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία αχινού και για περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Το περιστατικό αναδεικνύει δύο βασικά ζητήματα για την τοπική κοινωνία: αφενός την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων πόρων και της βιοποικιλότητας, αφετέρου την επιτήρηση και εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την αλιεία, ειδικά σε εποχές που η ζήτηση για θαλασσινά αποτελεί οικονομικό κίνητρο.

Αριθμός αχινοειδών: 3.584 τεμάχια

3.584 τεμάχια Συνολικό βάρος: 181 κιλά

181 κιλά Ηλικίες κατηγορουμένων: 23, 24, 28 έτη

Το γεγονός έλαβε χώρα μετά από αξιολόγηση ύποπτης κίνησης οχήματος και έλεγχο στον επιβατικό λιμένα της Αλεξανδρούπολης, όπου επιβεβαιώθηκε ότι οι νεαροί είχαν από κοινού αλιεύσει και μεταφορτώσει τα αχινοειδή. Η επέμβαση των αρχών αποσκοπούσε να αποτρέψει τη διάθεση στην αγορά παράνομων αλιευμάτων και να περιορίσει την οικολογική ζημιά.

Τοπικές συνέπειες και προοπτικές

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι κανόνες για την αλιεία δεν είναι τυπικοί: αφορούν τη διατήρηση των αλιευμάτων ως φυσικό πόρο, την ασφάλεια της δημόσιας υγείας αλλά και τη δικαιοσύνη στην αγορά. Η κατάσχεση και η επιστροφή των αχινοειδών στη θάλασσα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της άμεσης βλάβης, ωστόσο οι επιπτώσεις σε τοπικά αποθέματα χρειάζονται παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στοιχείο Τιμή Τεμάχια αχινού 3.584 Συνολικό βάρος 181 κιλά Κατασχεθέν όχημα Ναι Εισαγγελική παραπομπή Ναι

Οι τοπικές αρχές καλούνται να συνεχίσουν τους στοχευμένους ελέγχους, ιδιαίτερα στα σημεία εκφορτώσεων και μεταφοράς αλιευμάτων, ώστε να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον του Έβρου και η νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των συλλογικοτήτων της αλιείας μπορεί να μειώσει φαινόμενα παράνομης εκμετάλλευσης.

Η υπόθεση προχωράει στη δικαστική οδό, ενώ οι υπηρεσίες που εμπλέχτηκαν θα παρακολουθήσουν τυχόν επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.