Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου – Ενεργό το Missing Alert

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 14χρονο Γιάρι Σαχέλ που έφυγε από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε στοιχεία λόγω άμεσου κινδύνου.

Η υπόθεση που κινητοποίησε αρχές και πολίτες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αλεξανδρούπολη για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιάρι (επ.) Σαχέλ (ον.), ο οποίος απομακρύνθηκε το απόγευμα της 06/07/2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην πόλη. Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκδόθηκε μία ημέρα μετά, στις 07/07/2026, με τα στοιχεία του ανηλίκου να δημοσιοποιούνται άμεσα λόγω αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται δημόσια από τον οργανισμό, η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert κρίθηκε απαραίτητη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του παιδιού μπορεί να διατρέχει κίνδυνο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατικές αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες του Έβρου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Ταυτοποιητικά στοιχεία και ρουχισμός

Οι αρχές ζητούν τη συμβολή των πολιτών για κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του Γιάρι Σαχέλ. Τα δημοσιοποιημένα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικία 14 ετών Ύψος 1,60 μ. Σωματότυπος Αδύνατος Μαλλιά / Μάτια Καστανά / Καστανά Ρουχισμός κατά την αποχώρηση Λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια, σκούρα τσάντα

Η περιγραφή αυτή αποτελεί οδηγό για όσους κινούνται στην πόλη και τα προάστια, με στόχο την άμεση αναγνώριση και ειδοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Το πλαίσιο της δημόσιας ειδοποίησης

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε, όπως αναφέρεται, διότι υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν επείγουσα την κινητοποίηση. Όπως σημειώνεται στην επίσημη ενημέρωση:

«ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Η ενεργοποίηση του Missing Alert λειτουργεί συμπληρωματικά στις επιχειρήσεις αναζήτησης της ΕΛ.ΑΣ., επιτρέποντας γρήγορη διάχυση πληροφορίας προς το κοινό και άμεση αξιοποίηση μαρτυριών. Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας είναι κρίσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως όταν το χρονικό παράθυρο από την εξαφάνιση έως την ανεύρεση είναι καθοριστικό.

Τι μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης

Οι αρχές και ο οργανισμός απευθύνουν έκκληση για ψύχραιμη αλλά δραστήρια στάση από τους πολίτες. Εφόσον κάποιος θεωρεί ότι είδε τον ανήλικο ή έχει πληροφορία σχετική με την πορεία του, προτείνεται να δράσει ως εξής:

Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 , η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Άμεση ενημέρωση του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος .

. Χρήση της εφαρμογής Missing Alert app για παροχή πληροφορίας και ζωντανή ενημέρωση.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή το παιδί. Η ακριβής τοποθεσία, η ώρα και κάθε λεπτομέρεια για την εμφάνιση ή την κατεύθυνση κίνησης είναι χρήσιμες κατά την αναφορά.

Τοπικός αντίκτυπος και συνέχεια των ερευνών

Η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις στη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων και την ανάγκη ταχείας διασύνδεσης όλων των φορέων στην περιοχή του Έβρου. Στην παρούσα φάση, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με προτεραιότητα την ασφαλή ανεύρεση του 14χρονου. Κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία διαβιβάζεται επιχειρησιακά στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα.

Το ενδιαφέρον των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης είναι έντονο, καθώς πρόκειται για περιστατικό που εκτυλίσσεται εντός της πόλης και απαιτεί συλλογική επαγρύπνηση. Η δημόσια ενημέρωση θα συνεχιστεί μέσω των αρμόδιων αρχών και του οργανισμού, με αιχμή την προστασία του ανηλίκου και την τεκμηριωμένη πληροφόρηση του κοινού.