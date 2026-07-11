Αλγόριθμος «βαθμολογεί» τα πιο θεαματικά ματς του Μουντιάλ και προκαλεί αντιδράσεις

Μια ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε δεδομένα και πέντε κριτήρια για να κατατάξει τα καλύτερα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου — αποτέλεσμα που συγκρούεται με την εκτίμηση του κοινού και ανοίγει συζήτηση για τα όρια της τεχνολογίας στον αθλητισμό.

Μια τεχνολογική προσέγγιση επιχειρεί να ορίσει τι είναι «καλό» παιχνίδι στο σύγχρονο Μουντιάλ, και το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί το κοινό. Ερευνητές του Northeaster University ανέλυσαν χιλιάδες δεδομένα και, με βάση πέντε επιλεγμένα κριτήρια — διακύβευμα, μομέντουμ, θέαμα, ευκαιρίες και έκβαση — συνέταξαν μια λίστα με τα δέκα καλύτερα ματς του τουρνουά. Η κατάταξη περιλαμβάνει σημεία που αιφνιδιάζουν: αφήνει εκτός τεράστια παιχνίδια όπως το Αγγλία–Μεξικό και ρίχνει σε χαμηλή θέση το Αργεντινή–Αίγυπτος, μολονότι το κοινό τα θεωρεί κορυφαία.

Τι υπολόγισαν οι αλγόριθμοι

Στη βάση της μεθόδου βρίσκεται η μεταφορά του «συναίσθηματος» του αγώνα σε μετρήσιμες μεταβλητές. Η ομάδα ανέλυσε «μερικές χιλιάδες» σημεία δεδομένων και τα οργάνωσε σε πέντε πυλώνες αξιολόγησης, προκειμένου να παράξει μια συνολική βαθμολογία για κάθε αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα που, στον πυρήνα της, αντικατοπτρίζει το πώς οι αριθμοί «βλέπουν» το παιχνίδι — και όχι απαραίτητα πώς το βιώνει ο θεατής.

«χάνεται ο πλούτος της ανθρώπινης κρίσης και του συναισθήματος, όταν περιορίζουμε το ποδόσφαιρο στα στοιχεία και τους αριθμούς…»

Η σημείωση αυτή ανήκει στον Δρ. Μπρέναν Κλέιν και συνοψίζει την κριτική: οι αλγόριθμοι παραλείπουν την υποκειμενική πλευρά που κάνει ένα ματς «μυθικό» στο κοινό.

Η λίστα — τι προέκυψε

Ακολουθεί η δεκάδα όπως προέκυψε από την τεχνολογική αξιολόγηση. Η παρουσίαση σε μορφή πίνακα αποτυπώνει ξεκάθαρα τη σειρά:

Θέση Αναμέτρηση Σκορ 1 Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2 2 Νορβηγία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 3 Παραγουάη - Γερμανία 1-1 4 Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 5 Νορβηγία - Βραζιλία 2-1 6 Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2 7 Πορτογαλία - Κροατία 2-1 8 Αλγερία - Αυστρία 3-3 9 Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1 10 Τουρκία - ΗΠΑ 3-2

Συνέπειες και συζήτηση

Η δημόσια αντίδραση αντανακλά μια ευρύτερη αντιπαράθεση: από τη μια, η επιδίωξη αντικειμενικότητας και η δυνατότητα σύγκρισης μέσω δεδομένων· από την άλλη, η άρνηση απομείωσης της εμπειρίας σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Για τα μέσα και τους αναλυτές, τα ευρήματα είναι χρήσιμα — προσφέρουν ένα τρόπο ταξινόμησης και έρευνας. Για τους φιλάθλους, όμως, υπάρχει πάντα το παράδοξο: ένα παιχνίδι που “ανάβει” την εξέδρα δεν μεταφράζεται αυτόματα σε υψηλή βαθμολογία όταν οι δείκτες δεν το στηρίζουν.

Η ανάλυση βασίστηκε σε πέντε κριτήρια και μεγάλο όγκο δεδομένων.

Η κατάταξη προκάλεσε διαφωνίες επειδή συγκρούεται με την εμπειρική αντίληψη των θεατών.

Η συζήτηση αναδεικνύει όρια και δυνατότητες της χρήσης αλγορίθμων στον αθλητισμό.

Στο πεδίο της τεχνολογίας το ερώτημα δεν είναι μόνο αν «μπορούμε» να μετρήσουμε τα πάντα, αλλά και αν πρέπει — και με ποιον τρόπο. Η ψηφιοποίηση της εμπειρίας είναι χρήσιμη, αλλά κάθε κατάταξη κουβαλάει υποθέσεις και προτιμήσεις. Αυτό που μένει είναι να βρούμε ισορροπία: να εκμεταλλευτούμε τα δεδομένα χωρίς να τα αφήσουμε να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση που κάνει το ποδόσφαιρο, τελικά, ανθρώπινο.

Σημείωση: η λίστα προέρχεται από την τεχνολογική κατάταξη που επικαλούνται τα δημοσιεύματα και πηγές αθλητικής ενημέρωσης (sport-fm.gr).