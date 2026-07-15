Samsung παρουσιάζει Flex Titanium: νέο υλικό που μειώνει την τσάκιση στις αναδιπλούμενες οθόνες

Η Samsung ανακοίνωσε την τεχνολογία Flex Titanium, που χρησιμοποιεί λεπτές μεμβράνες και πλάκες τιτανίου για να αυξήσει την ακαμψία και να μειώσει το ορατό «αυλάκι» στις αναδιπλούμενες οθόνες Galaxy. Η κίνηση θέτει νέα δεδομένα στην αντοχή και την εμπειρία χρήσης.

Η Samsung παρουσίασε τη νέα τεχνολογία Flex Titanium, μια προσέγγιση που στοχεύει στην εξάλειψη του ενοχλητικού «αυλακιού» στο μέσο των αναδιπλούμενων οθονών και στη βελτίωση της αντοχής τους στην καθημερινή χρήση. Η εταιρεία αξιοποιεί το τιτάνιο —μέταλλο με μακρά παράδοση σε απαιτητικές εφαρμογές— για να συνδυάσει λεπτότητα και αντοχή στο εσωτερικό των οθονών.

Τι αλλάζει τεχνικά

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το σύστημα Flex Titanium αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: μια πολύ λεπτή μεμβράνη τιτανίου που τοποθετείται κάτω από το πάνελ OLED και μια υποστηρικτική πλάκα τιτανίου. Η μεμβράνη προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη ακαμψία σε σχέση με τις παραδοσιακές πλαστικές λύσεις, ενώ παραμένει εξαιρετικά λεπτή. Η πλάκα, από την άλλη, υποστηρίζει το πάνελ και έχει σχεδιαστεί ώστε στο σημείο της κάμψης να εμφανίζει την απαιτούμενη ελαστικότητα χωρίς απώλεια αντοχής.

Η τεχνολογία υπόσχεται μείωση της ορατής «τσάκισης» στην αναδίπλωση.

Η μεμβράνη τιτανίου προσφέρει πολλαπλάσια ακαμψία σε σχέση με πλαστικά υποστρώματα.

Η πλάκα τιτανίου φέρει μικροσκοπικές οπές για ελεγχόμενη ελαστικότητα στο σημείο κάμψης.

Η Samsung δεν «έβαλε» απλώς τιτάνιο στην οθόνη ως τεχνολογικό τρικ. Η κίνηση είναι αποτέλεσμα δέκαετιών εξέλιξης —η εταιρεία θυμίζει την εισαγωγή των AMOLED το 2007 και αναφέρει ότι έχει ήδη παρουσιάσει επτά γενιές αναδιπλούμενων συσκευών. Η νέα λύση ανταποκρίνεται σε ένα ξεκάθαρο αίτημα των χρηστών: οθόνες μεγαλύτερες και εντυπωσιακές, χωρίς την οπτική και λειτουργική επιβάρυνση της μέσης τσάκισης.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Υλικό Τιτάνιο (μεμβράνη + πλάκα) Σύγκριση ακαμψίας 20x σε σχέση με πλαστικές μεμβράνες Πάχος μεμβράνης ~1/3 της ανθρώπινης τρίχας

Οι μηχανικοί της εταιρείας περιέγραψαν επίσης την τεχνική με τις μικροσκοπικές οπές στην πλάκα που επιτρέπουν την απαραίτητη κάμψη: μια λύση που αυξάνει την ελαστικότητα εκεί όπου χρειάζεται, χωρίς να θυσιάζει τη συνολική αντοχή. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός μειώνει τα κενά αέρα ανάμεσα στην οθόνη και την υποστήριξη, προσφέροντας πιο ομαλή επιφάνεια όταν η συσκευή είναι ανοικτή.

Σε επίπεδο εφαρμογής, η Samsung ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει επισήμως την τεχνολογία σε προσεχή εκδήλωση και ότι το Flex Titanium θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά Galaxy αναδιπλούμενα μοντέλα. Η κίνηση αυτή έχει δυνητικά σημαντικές συνέπειες για την αγορά των foldables: αν η τεχνολογία όντως μειώσει την τσάκιση χωρίς υποβάθμιση της αντοχής, οι αναδιπλούμενες συσκευές μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικές για ευρύτερο κοινό και να επισπεύσουν την υιοθέτηση.

Η αλλαγή είναι τεχνική αλλά και εμπειρική: λιγότερο ορατό αυλάκι σημαίνει καλύτερη αίσθηση στο άνοιγμα και στη χρήση, ενώ η αυξημένη αντοχή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για συσκευές που εκτίθενται σε καθημερινές φθορές. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι οι πραγματικές δοκιμές χρήσης και η μαζική παραγωγή, ώστε να επιβεβαιωθεί αν το υλικό αποδίδει με τον τρόπο που υπόσχεται στα εργαστήρια.

Στο μεταξύ, η Samsung φαίνεται να συνεχίζει μια στρατηγική όπου η υλική καινοτομία παίζει κεντρικό ρόλο —μια κίνηση που παρακολουθεί στενά όλη η βιομηχανία κινητών και οι προμηθευτές εξαρτημάτων.