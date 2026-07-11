Βόλος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Νέα Ιωνία — οδηγός σώος

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία του Βόλου η φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό όχημα εν κινήσει. Ο οδηγός εγκατέλειψε εγκαίρως το όχημα και οι πυροσβέστες απέτρεψαν επέκταση της φωτιάς.

Φωτιά σε κινούμενο όχημα στη Νέα Ιωνία

Το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου, επιβατικό όχημα λαμπάδιασε εν κινήσει στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στον Βόλο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών μέσων, ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε γρήγορη επιχείρηση κατάσβεσης και απέτρεψαν την επέκταση των φλόγων σε διπλανά οχήματα και καταστήματα. Το επεισόδιο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.

«Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ανέφεραν πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαλκηδόνος , στη Νέα Ιωνία.

, στη Νέα Ιωνία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο όχημα.

Έρευνα για τα αίτια και τοπικές επιπτώσεις

Τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση δεν έχουν ανακοινωθεί συμπεράσματα για την προέλευση της φωτιάς.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη άμεσης ειδοποίησης των αρχών σε περίπτωση ασυνήθιστων ενδείξεων (οσμή καμένου, πυκνοί καπνοί, περίεργοι θόρυβοι από μηχανολογικά μέρη). Η άμεση αντίδραση του οδηγού και η γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστικές για την αποφυγή ευρύτερης ζημιάς.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Σάββατο 11 Ιουλίου Τοποθεσία Νέα Ιωνία, οδός Χαλκηδόνος, Βόλος Αποτέλεσμα Οδηγός χωρίς τραυματισμό · σημαντικές υλικές ζημιές στο όχημα Αρμόδια έρευνα Ανακριτικό Τμήμα Πυροσβεστικής

Οι αρχές καλούν σε ψυχραιμία και συνεργασία με τις υπηρεσίες σε παρόμοια περιστατικά. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση προκύψει από την Πυροσβεστική ή άλλες επίσημες πηγές θα ανακοινωθεί στην τοπική κοινότητα του Βόλου.