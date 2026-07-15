Αμερικανική εμπλοκή στο Στενό του Ορμούζ: πλήγμα στο νησί Μεγάλο Τουνμπ

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο νησί Μεγάλο Τουνμπ έπληξαν ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις, με θύματα και πολλούς τραυματίες, ενώ η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι αποδυναμώνει την ικανότητα επίθεσης στο Στενό του Ορμούζ.

Στόχος αμυντικές εγκαταστάσεις στο Μεγάλο Τουνμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο νησί Μεγάλο Τουνμπ, στα Στενά του Ορμούζ, εναντίον εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ιρανικό στρατό και συστήματα πυραύλων. Η επιχείρηση, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, είχε διάρκεια περίπου 90 λεπτών.

Ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν τουλάχιστον 7 νεκρούς και πάνω από 260 τραυματίες σε διάφορα σημεία της χώρας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε κύμα στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και στο πλαίσιο της επιβολής ναυτικού αποκλεισμού προς το Ιράν, ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον εμπορικών σκαφών που επιχειρούσαν διάβαση από το Στενό.

«Οι επιθέσεις αποδυνάμωσαν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ».

Το νησί Μεγάλο Τουνμπ, που τελεί υπό ιρανικό έλεγχο από το 1971, θεωρείται στρατηγικά σημαντικό για τη διέλευση στο Στενό του Ορμούζ — μια από τις βασικές διελεύσεις παγκόσμιας ναυτιλίας και ενεργειακών ροών.

Τοπικές συνέπειες για τη ναυσιπλοΐα και την Περιφέρεια

Για τις Νήσους και την ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, οποιαδήποτε όξυνση στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ έχει πρακτικές επιπτώσεις: αύξηση ασφαλίστρων για τη ναυτιλία, πιθανές καθυστερήσεις σε εμπορικές γραμμές και μεταβολές στις τιμές ενέργειας. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν στόχο τη μείωση της ικανότητας επίθεσης σε εμπορικά πλοία σημαίνει ότι οι διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.

Διάρκεια επιδρομής: 90 λεπτά

Αναφερόμενοι νεκροί: 7

Αναφερόμενοι τραυματίες: πάνω από 260

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εντατικοποίησης των αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ απέναντι σε ιρανικές δυνάμεις. Η Ουάσινγκτον επαναφέρει ναυτικές μέτρα περιορισμού έναντι του Ιράν, με σκοπό την αποτροπή μελλοντικών χτυπημάτων σε εμπορικά σκάφη.

Παράμετρος Αναφορά Τοποθεσία Μεγάλο Τουνμπ, Στενό του Ορμούζ Διάρκεια επιχείρησης 90 λεπτά Αναφερόμενα θύματα 7 νεκροί, >260 τραυματίες

Οι κάτοικοι των νησιών και όσοι εξαρτώνται από την εισαγωγή καυσίμων και εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και τις ειδοποιήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών. Τυχόν επιδείνωση της κατάστασης μπορεί να μεταφραστεί σε άμεσες συνέπειες για την τοπική αγορά καυσίμων και τις τιμές μεταφορών.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή. Οι επόμενες ανακοινώσεις από διεθνείς και τοπικούς φορείς θα καθορίσουν την έκταση των επιπτώσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και στην οικονομία των νησιωτικών κοινοτήτων.