Άμεση επέμβαση πυροσβεστών: φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά σε βενζινάδικο της Στυλίδας

Φωτιά σε ξερά χόρτα και σωρό σκουπιδιών εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά σε πρατήριο καυσίμων στη Στυλίδα. Πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκταση προς τον σταθμό και τον γειτονικό δρόμο.

Επιχείρηση στην εθνική: τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7/26 στη Στυλίδα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Οι φωτιές βρήκαν εύφλεκτο υλικό σε μορφή σκουπιδιών και χαμηλών δέντρων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ένταση των φλογών και να παραχθεί πυκνός καπνός που έγινε ορατός από την παλιά και τη νέα εθνική οδό που διέρχονται παράλληλα.

Στο σημείο έφτασαν συνολικά πέντε πυροσβεστικά οχήματα: τέσσερα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και ένα από την Π.Υ. ΒΙΠΕ Λαμίας. Επίσης, δυνάμεις από τη Λαμία βρέθηκαν σε επιφυλακή σε κοντινή θέση για άμεση επέμβαση εφόσον απαιτείτο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της στο πρατήριο καυσίμων.

Ημερομηνία: 11/7/2026

11/7/2026 Τοποθεσία: Πλησίον πρατηρίου καυσίμων, Στυλίδα

Πλησίον πρατηρίου καυσίμων, Στυλίδα Προωθητικοί παράγοντες: ξερά χόρτα, σκουπίδια, χαμηλά δέντρα

ξερά χόρτα, σκουπίδια, χαμηλά δέντρα Εμπλεκόμενες δυνάμεις: Π.Κ. Στυλίδας, Π.Υ. ΒΙΠΕ Λαμίας, επιφυλακή από Λαμία

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές οδηγίες

Ο καπνός που κάλυψε τμήματα της παλιάς και της νέας εθνικής οδού ενδέχεται να επηρέασε την ορατότητα των οδηγών και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που κινούνται στην περιοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να ανάβουν φώτα ομίχλης/ομίχλης αν διαθέτουν.

Να αποφεύγουν να παρκάρουν κοντά σε ξερά χόρτα ή άχρηστα υλικά που μπορούν να τροφοδοτήσουν φωτιά.

Σε περίπτωση έκθεσης σε καπνό, να κλείνουν παράθυρα και να αναζητούν ασφαλές μέρος με καθαρό αέρα.

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχές ενημερώνουν ότι ο συνδυασμός ξερού χόρτου με σωρούς σκουπιδιών αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε ώρες υψηλών θερμοκρασιών και ανέμου.

Στοιχείο Πληροφορία Οχήματα Πυροσβεστικής 5 (4 Στυλίδας, 1 ΒΙΠΕ Λαμίας) Επιπτώσεις Καπνός πάνω σε παλιά και νέα εθνική οδό Κατάσταση Πυρσβεστική επέμβαση: φωτιά σβησμένη, προανάκριση σε εξέλιξη

Η ταχεία ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποτρέπει μεγαλύτερο συμβάν και προστατεύει πρατήριο και διερχόμενους. Ωστόσο, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για καθαρισμό παρόδιων εκτάσεων και σωστή διαχείριση απορριμμάτων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Βασίλειος Ευαγγελόπουλος, Ανταποκριτής στη Φθιώτιδα — Show Time CY