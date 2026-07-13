Αμφιταλαντευόμενη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ: ΗΠΑ δηλώνουν ανοιχτά, το Ιράν μιλάει για κλείσιμο

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν ανακοινώνει κλείσιμο μετά από νέα εχθροπραξία — εξέλιξη που θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η πρόσφατη κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επανέφερε στην πρώτη γραμμή τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με αναφορές, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο NBC ότι τα στενά «παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία» και η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Αντίθετα, το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών μετά από νέο γύρο εχθροπραξιών, οι οποίες, όπως αναφέρεται, πυροδοτήθηκαν από επίθεση σε πλοίο. Η αντιπαράθεση λαμβάνει χώρα σε σημείο ευαίσθητο: η εξέλιξη θέτει υπό αμφισβήτηση το πρωτόκολλο συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου, με στόχο την επιβεβαίωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Τι σημαίνει πρακτικά για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο

Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών εκδοχών —από τη μία διαβεβαιώσεις για ανοιχτή διέλευση, από την άλλη ανακοινώσεις περί κλεισίματος— δημιουργεί αβεβαιότητα για εταιρείες πλοίων, ασφαλιστικές και αγορές πετρελαίου. Σε τέτοιες συνθήκες, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να κινηθούν πλοία σε εναλλακτικές διαδρομές, αυξάνοντας χρόνο και κόστος μεταφοράς.

ΗΠΑ : Δηλώνουν ότι διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας με ανάπτυξη δυνάμεων.

: Δηλώνουν ότι διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας με ανάπτυξη δυνάμεων. Ιράν : Ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών μετά από ανταλλαγή πυρών.

: Ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών μετά από ανταλλαγή πυρών. Συμφωνία 17 Ιουνίου: Η πρόσφατη πολιτική δέσμευση τίθεται υπό αμφισβήτηση.

«τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία»

Η ακριβής κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή, καθώς οι αναφορές για ανταλλαγή πυρών και επέμβαση αμερικανικών δυνάμεων προέρχονται από διαφορετικές πλευρές της σύγκρουσης. Η οποιαδήποτε διακοπή στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην οικονομική σταθερότητα χωρών που εξαρτώνται από εισαγωγές καυσίμων.

Πρόσωπο/Φορέας Θέση ΗΠΑ / Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση Λήψη θέσεων για την προστασία της ναυσιπλοΐας Ιράν Ανακοίνωση κλεισίματος των Στενών μετά από εχθροπραξίες Συμφωνία Πρωτόκολλο 17 Ιουνίου για επικύρωση εκεχειρίας

Για την Ελλάδα, ως χώρα με εμπορικά συμφέροντα στη Μεσόγειο και εξαρτώμενη σε σημαντικό βαθμό από διεθνείς ροές ενέργειας, κάθε αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση. Οι επιχειρήσεις ναυτιλίας και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων ή μέτρα ασφάλειας.

Η κατάσταση εξελίσσεται. Οι περαιτέρω δηλώσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές και η τήρηση ή όχι του πρωτοκόλλου του Ιουνίου θα καθορίσουν την κατεύθυνση των επόμενων ημερών.