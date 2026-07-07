Αμύνταιο: Αντιδρά ο Δήμος στο κλείσιμο του ΕΛΤΑ και ζητά λύση με σεβασμό στους πολίτες

Έντονη δυσαρέσκεια στο Αμύνταιο για τη διακοπή του πλήρους ταχυδρομικού καταστήματος και τη μεταφορά υπηρεσιών σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier. Ο Δήμος μιλά για措 μέτρο με κοινωνικό αποτύπωμα και υπενθυμίζει προηγούμενη διαβεβαίωση των ΕΛΤΑ ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή.

Αιφνιδιαστική ανατροπή στη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έντονη απογοήτευση εκφράζει η Δημοτική Αρχή Αμυνταίου για τη διακοπή της λειτουργίας του πλήρους Ταχυδρομικού Καταστήματος ΕΛΤΑ Αμυνταίου και τη μεταφορά των υπηρεσιών σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στην περιοχή. Η εξέλιξη, που τέθηκε σε ισχύ από τις 6 Ιουλίου, αλλάζει τον χάρτη εξυπηρέτησης σε έναν Δήμο με πολλές Κοινότητες και σημαντικό αριθμό ηλικιωμένων και αγροτών που βασίζονται στις ταχυδρομικές συναλλαγές.

Χρονολόγιο ενεργειών και αντιδράσεων

Ημερομηνία Εξέλιξη 22 Απριλίου 2026 Κατεπείγουσα επιστολή του Δημάρχου Ιωάννη Λιάση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ. Επισυναπτόταν η απόφαση 01/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου με την επίσημη θέση της τοπικής κοινωνίας κατά του κλεισίματος. 10 Ιουνίου 2026 Επίσημη απάντηση των ΕΛΤΑ προς τον Δήμο, με ρητή διαβεβαίωση περί συνέχισης της λειτουργίας χωρίς μεταβολή. 6 Ιουλίου 2026 Ενημέρωση για παύση λειτουργίας του καταστήματος στη σημερινή του μορφή και μεταφορά υπηρεσιών σε πρακτορείο.

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο αιφνιδιασμό είναι η απόκλιση ανάμεσα στη διαβεβαίωση του Ιουνίου και στην τελική απόφαση για αλλαγή μοντέλου λειτουργίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον Δήμο, υπονομεύει την προβλεψιμότητα για κατοίκους και επαγγελματίες.

«Η ταχυδρομική εξυπηρέτηση δεν είναι μόνο εμπορική δραστηριότητα»

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι η αναδιοργάνωση υπηρεσιών οφείλει να γίνεται με τεκμηριωμένο και οργανωμένο τρόπο, ειδικά στην περιφέρεια, όπου οι ταχυδρομικές συναλλαγές αποτελούν κρίσιμο κρίκο προσβασιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει πως ο Δήμος είχε κινηθεί έγκαιρα θεσμικά, θέτοντας το ζήτημα στο αρμόδιο υπουργείο και στα ΕΛΤΑ, με στόχο δια ζώσης συνάντηση και σαφείς λύσεις για τη διατήρηση πλήρους εξυπηρέτησης.

«Το Ταχυδρομικό Κατάστημα Αμυνταίου συνεχίζει τη λειτουργία του, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της περιοχής χωρίς καμία μεταβολή»

Η παραπάνω φράση περιλαμβανόταν στην απάντηση των ΕΛΤΑ προς τον Δήμο στις 10 Ιουνίου. Η μεταγενέστερη ενημέρωση για παύση του καταστήματος στη μέχρι τώρα μορφή του, όπως τονίζει ο Δήμος, δικαιολογημένα προκαλεί απογοήτευση στους δημότες.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους του Αμυνταίου

Η μεταφορά των υπηρεσιών σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier συνεπάγεται διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης από ένα πλήρες ταχυδρομικό κατάστημα. Για αρκετούς κατοίκους, ιδίως όσους συναλλάσσονται τακτικά με δημόσιους φορείς ή λαμβάνουν επιδόματα μέσω ταχυδρομείου, η μετάβαση αυτή μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις ή πρόσθετες μετακινήσεις. Ο Δήμος τονίζει ότι σε έναν τόπο με διάσπαρτες Κοινότητες, κάθε μεταβολή που περιορίζει τη φυσική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες επιβαρύνει δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Ηλικιωμένοι : μεγαλύτερη δυσκολία σε φυσικές συναλλαγές και ταχυδρομικές πράξεις που δεν υποκαθίστανται εύκολα ψηφιακά.

: μεγαλύτερη δυσκολία σε φυσικές συναλλαγές και ταχυδρομικές πράξεις που δεν υποκαθίστανται εύκολα ψηφιακά. Αγροτικός πληθυσμός : ανάγκη για σταθερή και προβλέψιμη διαχείριση αλληλογραφίας και δεμάτων, ιδίως σε περιόδους αιχμής.

: ανάγκη για σταθερή και προβλέψιμη διαχείριση αλληλογραφίας και δεμάτων, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Τοπικές επιχειρήσεις: πιθανός αντίκτυπος σε παραδόσεις, τιμολόγηση και κύκλους παραγγελιών εφόσον μεταβληθούν ώρες, διαδικασίες ή χωρική πρόσβαση.

Ζητούμενο η ισότιμη εξυπηρέτηση στην περιφέρεια

Σύμφωνα με τη θέση του Δήμου Αμυνταίου, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στην περιφέρεια έχουν κοινωνικό χαρακτήρα πέραν του εμπορικού, άρα κάθε αλλαγή οφείλει να σταθμίζει προσβασιμότητα, συνοχή και ισότιμη εξυπηρέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ο επανακαθορισμός της απόφασης ή, τουλάχιστον, η διασφάλιση επαρκούς μεταβατικού σχήματος με σαφείς διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν κενά στην κάλυψη αναγκών των πολιτών.

Η υπόθεση αποτελεί δοκιμασία για το πώς υλοποιείται ο εκσυγχρονισμός δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών στην πράξη, ειδικά όταν προκύπτουν αντιφάσεις ανάμεσα σε επίσημες διαβεβαιώσεις και τελικά μέτρα. Η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς θα καλυφθεί η καθημερινή εξυπηρέτηση χωρίς απώλειες.