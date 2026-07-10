Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: απομακρύνθηκε το αεροσκάφος και ξανάρχισαν οι πτήσεις

Το μαχητικό έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης, προσγειώθηκε με την «κοιλιά» και τυλίχθηκε στις φλόγες· η φωτιά έσβησε άμεσα και μετά από περίπου 4,5 ώρες απομακρύνθηκε ο αεροσκάφος, με το αεροδρόμιο να ανοίγει και τις πτήσεις να συνεχίζουν τη νύχτα.

Σύντομη περίληψη του συμβάντος

Ένα μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Κατά την προσγείωση δεν λειτούργησε το σύστημα πέδησης και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την κάτω πλευρά της ατράκτου («κοιλιά»), γεγονός που προκάλεσε ανάφλεξη. Το προσωπικό του αεροδρομίου επενέβη άμεσα και κατέσβησε τη φωτιά.

Η διαδικασία απομάκρυνσης του μαχητικού από τον διάδρομο διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, υπό τον συντονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας και με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου. Μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, το αεροδρόμιο επανέφερε τη λειτουργία του και οι πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τι συνέβη κατά την προσγείωση και γιατί προκλήθηκε φωτιά

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς ενεργοποιημένο σύστημα πέδησης και τριβή της ατράκτου με την επιφάνεια του διαδρόμου προκάλεσε σπινθήρες και τοπική ανάφλεξη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης παρουσιάστηκε φωτιά, η οποία όμως δεν εξαπλώθηκε καθώς επενέβη τάχιστα το προσωπικό του αεροδρομίου και οι δυνάμεις που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.

Αεροσκάφος: F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας Αιτία: μηχανική βλάβη εν πτήσει (όπως αναφέρεται)

μηχανική βλάβη εν πτήσει (όπως αναφέρεται) Χρόνος απομάκρυνσης: περίπου 4,5 ώρες

περίπου 4,5 ώρες Εμπλεκοί φορείς: Πολεμική Αεροπορία, προσωπικό αεροδρομίου, Πολιτική Προστασία Ζακύνθου

Πολεμική Αεροπορία, προσωπικό αεροδρομίου, Πολιτική Προστασία Ζακύνθου Κατάσταση πτήσεων: επανεκκίνηση και κανονική ροή πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στοιχείο Περιγραφή Τύπος αεροσκάφους F-16 Κύρια αιτία μηχανική βλάβη (όπως αναφέρεται) Διάρκεια απομάκρυνσης ≈ 4,5 ώρες Κατάσταση αεροδρομίου ανοιχτό μετά τους ελέγχους, πτήσεις συνεχίστηκαν

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η ατράκτος τριβόταν με την άσφαλτο, η γρήγορη επέμβαση του προσωπικού απέτρεψε μεγαλύτερες ζημιές και επέτρεψε την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδιαδρόμου.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για το νησί, ένα τέτοιο επεισόδιο έχει άμεση επίπτωση στις μετακινήσεις και τον τουρισμό, ειδικά σε περίοδο με αυξημένη αεροπορική κίνηση. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου, όσο διαρκεί η απομάκρυνση και οι έλεγχοι, μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή αναδιατάξεις δρομολογίων. Στην παρούσα περίπτωση, όμως, οι πτήσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων.

Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε εγρήγορση για τυχόν συμπληρωματικές ενέργειες ή ανακοινώσεις που θα αφορούν την ασφάλεια του αεροδρομίου και των επιβατών.

Η έγκαιρη κατάσβεση της φωτιάς και η συντονισμένη επέμβαση των εμπλεκομένων φορέων ήταν καθοριστικής σημασίας, αποτρέποντας ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης και διευκολύνοντας την επανέναρξη των πτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.