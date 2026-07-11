Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: ο πιλότος προσγειώθηκε ασφαλώς, αεροσκάφος απομακρύνθηκε

Ένα μαχητικό F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνικό πρόβλημα. Ο χειριστής, ο διοικητής της 335 Μοίρας, είναι καλά στην υγεία του και το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο με γερανό.

Σύντομο χρονικό του συμβάντος

Στη Ζάκυνθο σημειώθηκε σήμερα αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο του νησιού, μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος. Ο χειριστής, γνωστός από την υπηρεσία του ως Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας, προσγείωσε το αεροσκάφος με ψυχραιμία και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το συμβάν συνέβη μετά το τέλος άσκησης.

Πραγματοποιήθηκε απόρριψη καυσίμων πριν την προσγείωση.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από τον διάδρομο με γερανό.

Τοπικές επιπτώσεις και λειτουργία αεροδρομίου

Η κατάσταση διαχειρίστηκε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του αεροδρομίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού. Η επιτυχής προσγείωση απέτρεψε μεγαλύτερα προβλήματα, ωστόσο η παρουσία στρατιωτικού αεροσκάφους σε ανάγκη έθεσε σε δοκιμασία τις διαδικασίες του αεροδρομίου.

Τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό ζήτημα, ακολούθησε ελεγχόμενη απόρριψη καυσίμων και συνεννόηση με το προσωπικό του αεροδρομίου για την εκτέλεση της προσγείωσης. Το μαχητικό απομακρύνθηκε με γερανό ώστε ο διάδρομος να αποδοθεί σε κανονική χρήση.

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Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Για τους κατοίκους, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών όταν προκύπτουν έκτακτα περιστατικά. Για τους ταξιδιώτες, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές καθυστερήσεις ή αλλαγές στη λειτουργία του αεροδρομίου έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης και έλεγχοι ασφαλείας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και θα υπάρξουν περαιτέρω ενημερώσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα αίτια του τεχνικού προβλήματος και την κατάσταση του αεροσκάφους.