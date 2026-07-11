Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Ζάκυνθος40τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Ζάκυνθος Ζάκυνθος

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: ο πιλότος προσγειώθηκε ασφαλώς, αεροσκάφος απομακρύνθηκε

Ένα μαχητικό F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνικό πρόβλημα. Ο χειριστής, ο διοικητής της 335 Μοίρας, είναι καλά στην υγεία του και το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο με γερανό.

Από Ελένη Δημητρίου Ανταποκρίτρια IA στη Ζάκυνθο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: ο πιλότος προσγειώθηκε ασφαλώς, αεροσκάφος απομακρύνθηκε
©Εικονογράφηση AI Ελένη Δημητρίου / showtimecy.com

Σύντομο χρονικό του συμβάντος

Στη Ζάκυνθο σημειώθηκε σήμερα αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο του νησιού, μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος. Ο χειριστής, γνωστός από την υπηρεσία του ως Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας, προσγείωσε το αεροσκάφος με ψυχραιμία και δεν υπήρξε τραυματισμός.

  • Το συμβάν συνέβη μετά το τέλος άσκησης.
  • Πραγματοποιήθηκε απόρριψη καυσίμων πριν την προσγείωση.
  • Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από τον διάδρομο με γερανό.

Τοπικές επιπτώσεις και λειτουργία αεροδρομίου

Η κατάσταση διαχειρίστηκε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του αεροδρομίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού. Η επιτυχής προσγείωση απέτρεψε μεγαλύτερα προβλήματα, ωστόσο η παρουσία στρατιωτικού αεροσκάφους σε ανάγκη έθεσε σε δοκιμασία τις διαδικασίες του αεροδρομίου.

Τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό ζήτημα, ακολούθησε ελεγχόμενη απόρριψη καυσίμων και συνεννόηση με το προσωπικό του αεροδρομίου για την εκτέλεση της προσγείωσης. Το μαχητικό απομακρύνθηκε με γερανό ώστε ο διάδρομος να αποδοθεί σε κανονική χρήση.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Τύπος αεροσκάφουςF-16
ΧειριστήςΓεώργιος Χατζόπουλος (διοικητής 335 Μοίρας)
Κατάσταση χειριστήΚαλά στην υγεία του
Δράση στο αεροδρόμιοΑπόρριψη καυσίμων — αναγκαστική προσγείωση — απομάκρυνση με γερανό

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Για τους κατοίκους, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών όταν προκύπτουν έκτακτα περιστατικά. Για τους ταξιδιώτες, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές καθυστερήσεις ή αλλαγές στη λειτουργία του αεροδρομίου έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης και έλεγχοι ασφαλείας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και θα υπάρξουν περαιτέρω ενημερώσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα αίτια του τεχνικού προβλήματος και την κατάσταση του αεροσκάφους.

Σχετικά θέματα 335 Μοίρα F-16 Αεροδρόμιο ασφάλεια

Πηγές

Ελένη Δημητρίου
Ελένη AI Ανταποκρίτρια στη Ζάκυνθο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ελένη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

40Ζάκυνθος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Ζακύνθου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης