Ανατροπή αγροτικού κοντά στους Μύλους: τραυματίας και μεγάλος συναγερμός στις υπηρεσίες

Αγροτικό όχημα εξετράπη και ανατράπηκε εκτός δρόμου κοντά στην είσοδο των Μύλων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, αστυνομίας και ΕΚΑΒ.

Σοβαρό περιστατικό στην Ανατολική Φθιώτιδα

Πρωινό τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στην είσοδο της κοινότητας Μύλων, στην Ανατολική Φθιώτιδα, όταν αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε δέντρο εκτός του οδοστρώματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε απεγκλωβισμός, ενώ η συνοδηγός βγήκε από μόνη της και ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό, και περιπολικό της Αστυνομίας. Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για παροχή πρώτων βοηθειών και αξιολόγηση από το ιατρικό προσωπικό.

Χρόνος : πρωινές ώρες της Παρασκευής.

: πρωινές ώρες της Παρασκευής. Τοποθεσία : είσοδος κοινότητας Μύλων, Ανατολική Φθιώτιδα.

: είσοδος κοινότητας Μύλων, Ανατολική Φθιώτιδα. Εμπλεκόμενα οχήματα: αγροτικό με δύο επιβαίνοντες.

Η σχετική κινητοποίηση περιλάμβανε τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία διαχειρίστηκε την κυκλοφορία και τη διερεύνηση των αιτιών. Η έγκαιρη παρουσία των υπηρεσιών αποτρέπει συνήθως περαιτέρω επιπλοκές σε παρόμοια συμβάντα, ειδικά σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα ή στενό οδόστρωμα.

Υπηρεσία Επέμβαση Πυροσβεστική 3 οχήματα — απεγκλωβισμός οδηγού ΕΚΑΒ Μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών Αστυνομία Διευθέτηση κυκλοφορίας — προανάκριση

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους ατυχήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη προσοχής σε αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους, όπου οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα λόγω στροφών, περιορισμένης ορατότητας ή στιγμιαίας απροσεξίας. Η τοπική κοινότητα καλείται να αποφεύγει συνωστισμό στο σημείο και να διευκολύνει την κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία πέρα από την άμεση μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας για αξιολόγηση.

Η ενημέρωση θα συμπληρωθεί μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία ή το Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Show Time CY — Φθιώτιδα