Αναζητείται οδηγός μετά από εγκατάλειψη 24χρονου μοτοσικλετιστή στο 6ο χλμ. της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής

Τροχαίο περιστατικό στο 6ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής: οδηγός αυτοκινήτου, υπήκοος Τουρκίας, φέρεται να συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και να εγκατέλειψε τον 24χρονο αναβάτη, ενώ οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται και στα συνοριακά περάσματα.

Έρευνες σε εξέλιξη για τον οδηγό που εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή

Στη δίνη αστυνομικής αναζήτησης βρίσκεται οδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο χθες το απόγευμα στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής. Σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος, το όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος ημεδαπός. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν παρέμεινε στο σημείο αλλά απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον αναβάτη στο οδόστρωμα.

Στο χώρο κατέφθασαν άμεσα περιπολικά της Αστυνομίας και κλιμάκιο που ξεκίνησε τις αναζητήσεις. Οι αρχές έχουν θέσει σε κινητοποίηση δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή και ερευνούν τη δυνατότητα διαφυγής του υπόπτου προς τα συνοριακά περάσματα, δεδομένου ότι ο φερόμενος οδηγός είναι υπήκοος Τουρκίας.

Θέση συμβάντος: 6ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής.

6ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής. Εμπλεκόμενοι: μοτοσικλέτα οδηγούμενη από 24χρονο ημεδαπό και αυτοκίνητο με οδηγό υπήκοο Τουρκίας.

μοτοσικλέτα οδηγούμενη από 24χρονο ημεδαπό και αυτοκίνητο με οδηγό υπήκοο Τουρκίας. Κατάσταση τραυματία: Ο οδηγός της μηχανής είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το αδίκημα της εγκατάλειψης θύματος συνιστά ποινική πράξη και οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση επιδιώκουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη εντός των ορίων του αυτοφώρου. Οι προσαγωγές ή συλλήψεις που ενδεχομένως θα γίνουν θα καθοριστούν από τα επιπλέον ευρήματα των ερευνών και την ασφαλή ταυτοποίηση του επιβαίνοντος στο όχημα.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία 6ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής Ημερομηνία/Ώρα Χθες το απόγευμα Θύμα 24χρονος ημεδαπός, καλή κατάσταση Φερόμενος δράστης Υπήκοος Τουρκίας, εγκατέλειψε το σημείο

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη επαγρύπνησης σε δύο επίπεδα: πρώτον, για την οδική ασφάλεια στην πολυσύχναστη αυτή εθνική οδό· δεύτερον, για τον γρήγορο εντοπισμό οχημάτων που φεύγουν από το σημείο μετά από ατύχημα, καθώς αυτό περιορίζει την ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών και την εξιχνίαση των περιστατικών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ελέγχους σε δρόμους πρόσβασης προς τα σύνορα και στα συνοριακά περάσματα της περιοχής. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για το όχημα ή για περιστατικά που παρατηρήθηκαν εκείνη την ώρα να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Για λόγους δημόσιας ενημέρωσης και ασφάλειας, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο οι οδηγοί υποχρεούνται να σταματήσουν, να προσφέρουν βοήθεια και να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η μη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων επιφέρει αυστηρές νομικές συνέπειες.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα καταγράφεται από τις Αρχές και θα κοινοποιηθεί όταν υπάρξουν σχετικές ενέργειες ή αποτελέσματα από τις έρευνες.