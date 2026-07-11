Ανδρουλάκης — Πρέσβειρα Αλβανίας: ο πολιτισμός ως όχημα συνεργασίας στο Λασίθι

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «3 Δρόμοι» στον Άγιο Νικόλαο, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου και η πρέσβειρα της Αλβανίας συζήτησαν πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτιστικών δεσμών και της τοπικής προβολής.

Συνάντηση με στόχο την ενίσχυση πολιτιστικών δεσμών

Στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη και της Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, Luela Hajdaraga, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «3 Δρόμοι». Το γεγονός εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων που φιλοξενεί ο Δήμος και η Περιφέρεια και έχει στόχο την προβολή της περιοχής μέσω πολιτιστικών δράσεων διεθνούς ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του φορέα GREEN PROJECT, ο επιμελητής της έκθεσης από το MOMus — Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και άλλοι τοπικοί φορείς. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη σημασία του πολιτισμού ως μέσου επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και στις δυνατότητες ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου που μπορεί να αποφέρει άμεσα οφέλη για την τοπική κοινότητα.

Η έκθεση « 3 Δρόμοι » φιλοξενείται στον Άγιο Νικόλαο και παρουσιάζει διεθνές φωτογραφικό υλικό.

» φιλοξενείται στον Άγιο Νικόλαο και παρουσιάζει διεθνές φωτογραφικό υλικό. Συνδιοργανωτές είναι το MOMus , το Μουσείο Μπενάκη , η GREEN PROJECT , η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αγίου Νικολάου .

, το , η , η και ο . Η παρουσία της πρέσβειρας υπογραμμίζει την αιγίδα και το διεθνές ενδιαφέρον της διοργάνωσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, δια του Αντιπεριφερειάρχη, τόνισε την ανάγκη στήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν το νησί και συνδέουν την τοπική κοινότητα με διεθνείς πολιτιστικούς κύκλους. Υπογραμμίστηκε ότι οι εκθέσεις τέχνης μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πολιτιστικής εξωστρέφειας και να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, μέσω επισκεψιμότητας και συνεργασιών.

Φορέας Ρόλος στη διοργάνωση MOMus — Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Επιμελητική συμμετοχή Μουσείο Μπενάκη Συνδιοργάνωση GREEN PROJECT Συνδιοργανωτής Περιφέρεια Κρήτης Υποστήριξη/χρηματοδότηση Δήμος Αγίου Νικολάου Τοπική φιλοξενία

Για τους κατοίκους της περιοχής, η έκθεση προσφέρει απτές ευκαιρίες: αυξημένη πολιτιστική δραστηριότητα, πιθανή προσέλκυση επισκεπτών και ενίσχυση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος. Παράλληλα, ανοίγει παράθυρο για μελλοντικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και την Αλβανική πρεσβεία, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανταλλαγές, εκπαιδευτικά προγράμματα ή κοινές παραγωγές.

Σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε στη συζήτηση ήταν η λειτουργία του πολιτισμού σαν γέφυρα επικοινωνίας: όχι απλώς ως εκδήλωση, αλλά ως μέσο που διευκολύνει τον διάλογο και την κατάρριψη στερεοτύπων μεταξύ λαών. Η τοπική διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να στηρίξει ανάλογες πρωτοβουλίες που έχουν πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.

Στο επόμενο διάστημα η έκθεση και οι παράλληλες δράσεις της αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Ο συντονισμός μεταξύ φορέων και η αξιοποίηση της αιγίδας ξένων θεσμών αναδεικνύονται σε κλειδιά για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων στο Λασίθι.