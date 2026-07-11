Ανεβάζει το κόστος η καλοκαιρινή απασχόληση: από 60 έως πάνω από 300 ευρώ ανά παιδί

Η κάλυψη θέσεων στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΔΑΠ είναι ταχύτατη, αλλά το οικονομικό βάρος και οι περιορισμένες επιλογές καθιστούν δύσκολη λύση για πολλές οικογένειες. Τι προσφέρουν οι δομές, πού βοηθούν τα voucher της ΕΕΤΑΑ και ποιες ομάδες κινδύνευουν να μείνουν εκτός.

Η εικόνα του καλοκαιριού για γονείς και παιδιά

Η ανάγκη για ασφαλή και δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών παραμένει κορυφαίο πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Ρέθυμνο, η ζήτηση καλύπτει γρήγορα τις διαθέσιμες θέσεις σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΔΑΠ, ενώ το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται από 60 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ ανά παιδί.

Δομές και κάλυψη — ποιοι εξυπηρετούνται

Στον Δήμο Ρεθύμνης λειτουργούν τρεις δημοτικές δομές ΚΔΑΠ, παράλληλα με ιδιωτικές επιλογές και κατασκηνωτικά προγράμματα. Μία δημοτική κατασκήνωση του Δήμου εξυπηρετεί περίπου 1.850 παιδιά, χωρισμένα σε τρεις χώρους εντός της πόλης, και έχει αποτελέσει σημαντική ανακούφιση για γονείς που εργάζονται.

Ποιοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα

Οι δυσχέρειες δεν είναι ομοιόμορφες. Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ένταση το ζήτημα της καλοκαιρινής απασχόλησης περιλαμβάνουν:

μονόγονες οικογένειες,

πολύτεκνες οικογένειες,

εργαζόμενους σε απομακρυσμένες περιοχές,

χαμηλόμισθους γονείς,

οικογένειες με παιδιά που έχουν αναπτυξιακές διαταραχές,

νοικοκυριά χωρίς δίκτυο υποστήριξης ή τακτικές μεταφορικές δυνατότητες.

Ο ρόλος των voucher της ΕΕΤΑΑ και τα όριά τους

Μερικές οικογένειες επωφελούνται από προγράμματα χρηματοδότησης, όπως τα voucher της ΕΕΤΑΑ, που εξασφαλίζουν δωρεάν συμμετοχή σε ΚΔΑΠ. Ωστόσο, η πρόσβαση εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια και δεν καλύπτει πάντα όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό σημαίνει ότι παρότι τα κουπόνια μειώνουν το άμεσο κόστος, η συνολική διαθεσιμότητα θέσεων και οι περιορισμοί στο ωράριο ή στη γεωγραφική προσβασιμότητα συνεχίζουν να δημιουργούν αποκλεισμούς.

Επιλογές και περιορισμοί — τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Οι βασικές επιλογές απασχόλησης είναι τα ΚΔΑΠ (δημόσια και ιδιωτικά), οι κατασκηνώσεις και η φροντίδα από συγγενείς. Κάθε επιλογή έχει πλεονεκτήματα και όρια: τα ΚΔΑΠ προσφέρουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση και αθλητικά προγράμματα για ηλικίες κυρίως 6–12 ετών, αλλά οι λίγες διαθέσιμες θέσεις και το κόστος των ιδιωτικών προγραμμάτων περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κατασκηνώσεις μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία στα παιδιά, αλλά το οικονομικό εμπόδιο παραμένει σημαντικό.

Δομή Σημειώσεις Δημοτικά ΚΔΑΠ 3 δομές στο Ρέθυμνο — γρήγορη κάλυψη θέσεων Ιδιωτικά ΚΔΑΠ Προγράμματα με κόστος από 60 έως > 300 ευρώ Κατασκηνώσεις Επιλογές στην Κρήτη και γύρω από το Ρέθυμνο — οικονομικό εμπόδιο Voucher ΕΕΤΑΑ Μειώνουν το κόστος αλλά έχουν κριτήρια και περιορισμένη κάλυψη

Συνέπειες και προτάσεις για πρακτική διαχείριση

Το οικονομικό βάρος και οι περιορισμένες θέσεις εντείνουν την ανισότητα πρόσβασης στην ποιότητα παιδικής φροντίδας. Συγκεκριμένες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

περιορισμένες εργασιακές επιλογές για γονείς που δεν έχουν αξιόπιστη φροντίδα,

πιθανή επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος, ιδιαίτερα σε πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες,

μειωμένη συμμετοχή παιδιών σε δομημένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Για γονείς που αναζητούν λύσεις: ελέγξτε άμεσα τις προθεσμίες εγγραφής στα δημοτικά ΚΔΑΠ, ενημερωθείτε για τα κριτήρια και τις αιτήσεις του προγράμματος voucher της ΕΕΤΑΑ, συγκρίνετε προσφερόμενα ωράρια και μεταφορικές επιλογές και εξετάστε συνδυαστικές λύσεις (βραχυπρόθεσμα προγράμματα, κατασκηνώσεις, κοινές συμφωνίες με άλλους γονείς για εναλλαγή φροντίδας).

Η ζήτηση για καλοκαιρινή απασχόληση δείχνει ότι η πολιτική στήριξης χρειάζεται συνέχεια και ευελιξία, ώστε οι δομές να καλύπτουν περισσότερο και πιο δίκαια τις ανάγκες των οικογενειών — ειδικά των πλέον ευάλωτων.