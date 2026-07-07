Νέος Συνοριακός Σταθμός Καστανέων: έργο 15 εκατ. ευρώ σε τροχιά υλοποίησης

Σε επίσκεψη στον Βόρειο Έβρο, ο Γεώργιος Κέλλης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου μετεγκατάστασης και κατασκευής του νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανέων, προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Στον Βόρειο Έβρο βρέθηκε ο Συντονιστής Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Έβρου, Γεώργιος Κέλλης, με αντικείμενο την επίβλεψη κρίσιμων υποδομών και έργων ανάπτυξης. Η περιοδεία περιέλαβε την Πλάτη Έβρου, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης-παραλαβής στη 805 ΛΕΜ, και στη συνέχεια το Τελωνείο Καστανέων για επιτόπια ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της συνοριακής πύλης με την Τουρκία.

Έργο στρατηγικής σημασίας 15.000.000 ευρώ

Κεντρικό θέμα της επίσκεψης αποτέλεσε η μετεγκατάσταση και δημιουργία του νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανέων, έργο που εισέρχεται σε φάση υλοποίησης μετά την υπογραφή Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης και της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000.000 €.

Στόχοι και αναμενόμενες επιπτώσεις για τον Έβρο

Αναβάθμιση ελέγχων ασφαλείας και ενίσχυση της θωράκισης των συνόρων.

Διευκόλυνση διεθνών μεταφορών και πιο ομαλή ροή εμπορευμάτων.

και πιο ομαλή ροή εμπορευμάτων. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας με την Τουρκία και τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, άμεσα εκκινούν οι απαραίτητες μελέτες και οι διοικητικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Η νέα υποδομή αναμένεται να τοποθετήσει εκ νέου τον Έβρο ως σύγχρονη πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κρίσιμες περιφερειακές αγορές.

Τι αλλάζει για κάτοικους και επαγγελματίες

Για τους κατοίκους του βόρειου Έβρου και ειδικά της Ορεστιάδας και των γύρω οικισμών, η αναβάθμιση του σταθμού συνεπάγεται πιο ασφαλή και προβλέψιμη μετακίνηση από και προς τα σύνορα. Για τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξαγωγές και διαμετακομιστικές υπηρεσίες, η βελτίωση των υποδομών ελέγχου εκτιμάται ότι θα προσφέρει σταθερότερο περιβάλλον λειτουργίας, με καλύτερη διαχείριση ροών και μικρότερες επιβαρύνσεις λόγω καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης.

Η γεωπολιτική διάσταση του έργου είναι εμφανής: με την ολοκλήρωσή του, ο Έβρος αποκτά ενισχυμένο ρόλο ως κόμβος που εξυπηρετεί ταυτόχρονα την εθνική ασφάλεια και το διασυνοριακό εμπόριο. Η αναβάθμιση των υποδομών στον άξονα Καστανέων αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις λοιπές περιφερειακές παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της περιοχής ως πύλης εισόδου-εξόδου.

Το πλαίσιο του έργου με μια ματιά

Παράμετρος Περιγραφή Προϋπολογισμός 15.000.000 € Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ ΥΠΕΣ, ΕΕΣΥΠ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ και Περιφέρειας ΑΜΘ Στόχοι Ενίσχυση ασφάλειας, διευκόλυνση διεθνών μεταφορών, αναβάθμιση συνδεσιμότητας Επόμενο βήμα Έναρξη μελετών και διοικητικών διαδικασιών για τις κατασκευές

Το επόμενο διάστημα

Με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο αποκτά σαφές θεσμικό πλαίσιο. Το άμεσο στάδιο περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε να καθοριστούν οι προδιαγραφές του νέου σταθμού και το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων. Η πρόοδος των διαδικασιών θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την τήρηση των ορίων κόστους και την ομαλή μετάβαση στο κατασκευαστικό σκέλος.

Η παρουσία του Γεώργιου Κέλλη στις Καστανιές και η απευθείας ενημέρωση επί τόπου καταδεικνύουν την έμφαση που δίνεται στην παρακολούθηση της πορείας του έργου και στη διασφάλιση ότι οι ανάγκες της περιοχής λαμβάνονται υπόψη στην τελική διαμόρφωση της υποδομής. Σε αυτή τη φάση, η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων θεωρείται καθοριστική για να μετατραπεί η θεσμική δέσμευση σε χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον Έβρο.