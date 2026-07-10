Ανευρέθηκε πτώμα νεαρού στη Στυλίδα — υπό έρευνα η ταυτότητα και τα αίτια

Νεκρός νεαρός άνδρας βρέθηκε νωρίς το πρωί στην παραλία «Καλόγηρος» της Στυλίδας. Το Λιμεναρχείο διεξάγει έρευνα για τα αίτια και την ταυτότητα του άνδρα.

Εντοπισμός και πρώτη εικόνα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην παραλία «Καλόγηρος» της Στυλίδας, όταν ένα ζευγάρι που περπατούσε στην ακτή εντόπισε τη σορό ενός νεαρού άνδρα να επιπλέει σε απόσταση περίπου 10–15 μέτρων από την ακτή. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:00 και άμεσα ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Στυλίδας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Τα στελέχη του λιμενικού έσπευσαν και περισυνέλεξαν τη σορό. Από την πρώτη εξέταση στο σημείο, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για νέο άνδρα ηλικίας περίπου 20–25 ετών. Ήταν εν μέρει γυμνός και φορούσε μία σκούρα βερμούδα. Στο πρόσωπό του διακρίνονται τραύματα, κυρίως στο κάτω χείλος, ενώ το σώμα δεν παρουσίαζε προχωρημένη σήψη, ένδειξη ότι ο θάνατος τοποθετείται εντός των τελευταίων δύο ημερών.

Ανοιχτά ερωτήματα και διερεύνηση

Οι Αρχές δεν έχουν προς το παρόν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή άλλη αιτία. Το Λιμεναρχείο διεξάγει την πρώτη έρευνα στο σημείο και συνεργάζεται με τις αστυνομικές υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση του θύματος.

«Κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται για έγκλημα, ατύχημα ή κάτι άλλο», ανέφερε η πρώτη ενημέρωση των Αρχών.

Για τον σκοπό αυτό γίνονται διασταυρώσεις με δηλωμένες εξαφανίσεις που έχουν καταγραφεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια περιγραφή ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του άτυχου νέου. Παράλληλα εξετάζονται ενδείξεις από το σημείο και τυχόν μαρτυρίες κατοίκων ή περαστικών.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, δεδομένης της εικόνας βίας στα τραύματα και του γεγονότος ότι ο νεαρός βρέθηκε κοντά σε πολυσύχναστη παραλία. Οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής ενδέχεται να δουν αυξημένη παρουσία λιμενικών και αστυνομικών δυνάμεων τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αρχές θα ανακοινώσουν στοιχεία μόλις αυτά επαληθευτούν.

Ερωτήματα που μένουν: τα αίτια θανάτου, η ταυτότητα του θύματος, αν προϋπήρξε επίθεση.

Αντίκτυπος: αυξημένη ανησυχία στις τοπικές κοινότητες και πιθανή εντατικοποίηση περιπολιών.

Επόμενο στάδιο: ιατροδικαστική εξέταση και διασταύρωση στοιχείων με αρχεία εξαφανίσεων.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παραλία «Καλόγηρος», Στυλίδα Ώρα εντοπισμού περίπου 03:00 Ηλικία (εκτίμηση) 20–25 ετών Ένδυση σκούρα βερμούδα, ημίγυμνος Παρατηρούμενα τραύματα χτύπημα στο κάτω χείλος και τραύματα στο πρόσωπο Επιβλέπουσα αρχή Λιμεναρχείο Στυλίδας

Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες, εικόνες ή παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Λιμεναρχείο Στυλίδας ή την τοπική αστυνομία, ώστε να συνεισφέρουν στην ταυτοποίηση και στη διερεύνηση του περιστατικού.