Ανησυχία για τη λειτουργία της Μουσειακής Αποθήκης Μακρυγιάλου — Ζητούνται άμεσες ενέργειες

Αναφορά βουλευτή προς το Υπουργείο Πολιτισμού με αφορμή αιτήματα πολιτών για την ενίσχυση, σήμανση και τακτική λειτουργία της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης Μακρυγιάλου. Η υπόθεση παραμένει στάσιμη από το 2021, όπως υποστηρίζουν οι πολίτες.

Ενστάσεις για την προσβασιμότητα και την προβολή ενός αρχαιολογικού χώρου της βόρειας Πιερίας

Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΙΚΗΣ, Κομνηνός Δελβερούδης, κατέθεσε Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ζητώντας απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για τη λειτουργία της Μουσειακής Αποθήκης Μακρυγιάλου. Η κίνηση στηρίζεται στο έγγραφο της «Πρωτοβουλίας Πολιτών για τον Πολιτισμό στην Πιερία», που επισημαίνει χρόνια προβλήματα στην ανάδειξη και στην καθημερινή λειτουργία του χώρου.

Η αποθήκη είχε σχεδιαστεί για να στεγάσει ευρήματα της βόρειας Πιερίας, από τη Νεολιθική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό και τη σημασία των ευρημάτων, οι πολίτες αναφέρουν ότι από το 2021 έχουν υποβληθεί επανειλημμένα αιτήματα χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς. Η «Πρωτοβουλία Πολιτών» καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις που, κατά την άποψή της, θα βελτιώσουν την επισκεψιμότητα και την προστασία του χώρου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται:

Η τοποθέτηση ευδιάκριτης πινακίδας μεγάλου μεγέθους στην κεντρική πύλη, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε ο χώρος να αναγνωρίζεται ως αρχαιολογικό και μουσειακό σημείο.

μεγάλου μεγέθους στην κεντρική πύλη, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε ο χώρος να αναγνωρίζεται ως αρχαιολογικό και μουσειακό σημείο. Η διασφάλιση ότι η κεντρική πύλη θα παραμένει ανοιχτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , σύμφωνα με το επίσημο ωράριο λειτουργίας, καθώς σήμερα επισκέπτες συχνά συναντούν κλειστή την είσοδο ακόμη και όταν ο χώρος εμφανίζεται ως ανοιχτός.

, σύμφωνα με το επίσημο ωράριο λειτουργίας, καθώς σήμερα επισκέπτες συχνά συναντούν κλειστή την είσοδο ακόμη και όταν ο χώρος εμφανίζεται ως ανοιχτός. Γενικότερη ενίσχυση και πλήρης λειτουργία της αποθήκης ώστε να αναδειχθούν τα εκθέματα και η ιστορική αξία τους για την περιοχή.

Η Αναφορά του βουλευτή ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξετάσει άμεσα τα αιτήματα και να ενημερώσει για τις προθέσεις και τις ενέργειές του. Η ΝΙΚΗ επισήμανε ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Πιερίας «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποσημείωση», τονίζοντας ότι η προστασία, προβολή και αξιοποίηση τέτοιων χώρων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ταυτόχρονα αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομία.

Το ζήτημα έχει τοπικές προεκτάσεις: η αδυναμία τακτικής λειτουργίας και προβολής του χώρου επηρεάζει την εμπειρία των επισκεπτών, περιορίζει τις δυνατότητες επιστημονικής και εκπαιδευτικής χρήσης των ευρημάτων και υπονομεύει την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος ως πόρου για την τοπική οικονομία. Πολίτες και φορείς της Πιερίας, όπως αναφέρει το έγγραφο, έχουν στηρίξει τα αιτήματα με υπομνήματα που υπογράφτηκαν από μεγάλο αριθμό κατοίκων, τόσο από την Πιερία όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, χωρίς μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα επόμενα βήματα που ζητούνται είναι σαφή και εφαρμόσιμα: άμεση τοποθέτηση σήμανσης, διασφάλιση ωραρίου και προσβασιμότητας και προγραμματισμός ενεργειών για την πλήρη λειτουργία του χώρου. Η απάντηση του Υπουργείου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η Μουσειακή Αποθήκη Μακρυγιάλου μπορεί να μετατραπεί σε ενεργό πόλο επισκεψιμότητας και εκπαίδευσης ή αν θα παραμείνει περιθωριοποιημένη.

Θέμα Αίτημα Σήμανση Μεγάλη πινακίδα στα ελληνικά και αγγλικά στην κεντρική πύλη Προσβασιμότητα Άνοιγμα κεντρικής πύλης κατά τις εργάσιμες ώρες Λειτουργία Πλήρης και διαρκής αξιοποίηση της αποθήκης

Η περιοχή αναμένει την επίσημη ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε καθυστέρηση αναζωπυρώνει την ανησυχία των τοπικών φορέων και των πολιτών που έχουν επενδύσει χρόνο και κόπο στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Πιερίας.

Τοπική σημείωση: Η περίπτωση αφορά άμεσα τον Μακρύγιαλο και ευρύτερα τη βόρεια Πιερία, όπου η ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και στην τοπική ανάπτυξη, εφόσον υπάρξει συντονισμένη κρατική και κοινωνική παρέμβαση.