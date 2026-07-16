Ανοδική πορεία για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας — 1,364,421 διεθνείς αφίξεις μέχρι σήμερα

Το «Ιωάννης Καποδίστριας» σημειώνει σημαντική αύξηση διεθνών αφίξεων το 2026, με τους μήνες Μάρτιο–Ιούνιο να δείχνουν ενισχυτική τάση και βασικές αγορές να οδηγούν την κίνηση.

Ανθεκτική άνοδος της αεροπορικής κίνησης στο νησί

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» καταγράφει φέτος σημαντική αύξηση στη διακίνηση επιβατών, με τις διεθνείς αφίξεις-αναχωρήσεις να φτάνουν μέχρι σήμερα τις 1.364.421. Από την αρχή του έτους η συνολική διακίνηση επιβατών ανέρχεται σε 1.548.494, γεγονός που αποτυπώνει την επιστροφή υψηλών ροών για την τουριστική περίοδο.

Οι μηνιαίες μεταβολές δείχνουν ξεκάθαρη δυναμική: ο Μάρτιος, που σηματοδότησε την έναρξη της σεζόν, εμφάνισε αύξηση 30,2% σε σχέση με το 2025, ενώ ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος κατέγραψαν αυξήσεις 10,9%, 10,8% και 5,5% αντίστοιχα. Στην κίνηση του εσωτερικού, ο Ιούνιος σημείωσε πτώση 7,6%, ωστόσο συνολικά ο μήνας έκλεισε με θετικό πρόσημο χάρη στην ισχυρή διεθνή ζήτηση.

Ποιες αγορές κινούν την κίνηση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κύριες χώρες προέλευσης που «κινούν» την αεροπορική κίνηση προς το νησί είναι:

Μεγάλη Βρετανία

Γερμανία

Πολωνία

Ελλάδα

Γαλλία

Ιταλία

Ρουμανία (έκπληξη στις φετινές ροές)

(έκπληξη στις φετινές ροές) Τσεχία

Επιπλέον, επισημαίνονται αποκλίσεις σε αγορές όπως το Ισραήλ, που εμφανίζει κάμψη, ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία δείχνουν σημαντική άνοδο. Αγοράς όπως Ολλανδία, Βέλγιο και Αυστρία παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους, συμβάλλοντας στη συνολική ισορροπία και άνοδο.

Τι σημαίνει αυτό για το νησί

Η συγκέντρωση ισχυρής διεθνούς ζήτησης έχει πολλαπλά αποτελέσματα για την Κέρκυρα: ενισχύει την απασχόληση και τα έσοδα στον τουριστικό κλάδο, αυξάνει τη ζήτηση σε ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές και πιέζει τις υποδομές, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Οι επόμενοι μήνες —Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και πιθανότατα Σεπτέμβριος— χαρακτηρίζονται καθοριστικοί για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν.

Μήνας Μεταβολή σε σχέση με 2025 Μάρτιος +30,2% Απρίλιος +10,9% Μάιος +10,8% Ιούνιος (εσωτερικό) -7,6% Ιούνιος (συνολικά) +5,5%

Παρότι οι αριθμοί είναι θετικοί, υπάρχει και παράγοντας αβεβαιότητας: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιβραδύνει τον ρυθμό ανόδου συνολικά για τον τουρισμό, και οποιαδήποτε νέα εξέλιξη στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις και τις αφίξεις.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας, η τρέχουσα εικόνα σημαίνει προσδοκίες για υψηλότερη κίνηση αλλά και ανάγκη σχεδιασμού για διαχείριση αιχμών, μεταφορικών αναγκών και υπηρεσιών. Οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν στενά τις τάσεις ώστε να προσαρμόσουν προσφορές, προσωπικό και υποδομές στις απαιτήσεις της περιόδου.