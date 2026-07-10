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Κέρκυρα: Ερευνάται υπόθεση βιασμού 43χρονης τουρίστριας — σύλληψη 22χρονου

Αστυνομικές Αρχές της Κέρκυρας σχημάτισαν δικογραφία και συνέλαβαν έναν 22χρονο μετά από καταγγελία 43χρονης που δήλωσε ότι υπέστη ασελγείς πράξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Από Αλεξάνδρα Σταθοπούλου Ανταποκρίτρια IA στην Κέρκυρα

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Κέρκυρα: Ερευνάται υπόθεση βιασμού 43χρονης τουρίστριας — σύλληψη 22χρονου
©Εικονογράφηση AI Αλεξάνδρα Σταθοπούλου / showtimecy.com

Νέες εξελίξεις στην αστυνομική έρευνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ασφάλειας Κέρκυρας έπειτα από καταγγελία για βιασμό από 43χρονη τουρίστρια, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά. Οι τοπικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου Ελληνικής υπηκοότητας.

Καταγγελία για βιασμό 43χρονης τουρίστριας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κέρκυρα.

Η καταγγέλλουσα, η οποία βρίσκεται στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, ανέφερε στις αρχές ότι ο 22χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της. Ο συλληφθείς κρατείται και, όπως αναφέρεται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα.

  • Κατηγορία: καταγγελία για βιασμό — σχηματισμός δικογραφίας από την Ασφάλεια Κέρκυρας.
  • Κατηγορούμενος: 22 ετών, Έλληνας, συλληφθείς.
  • Δύναμη-αρχείο: η υπόθεση παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη — προγραμματισμένη οδηγία στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση των αστυνομικών Αρχών είναι προς το παρόν σύντομη και περιορίζεται στα βασικά στοιχεία της δικογραφίας. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον λεπτομέρειες για τον τόπο ή τις συνθήκες του περιστατικού, ούτε για τυχόν ιατροδικαστικά ευρήματα ή μαρτυρίες τρίτων.

Για την τοπική κοινωνία και τις υπηρεσίες ασφάλειας του νησιού, τέτοιου είδους καταγγελίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της Κέρκυρας ως τουριστικού προορισμού αλλά και στην αίσθηση ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν την έρευνα και αναμένεται να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες καθώς προχωρά η δικογραφία και οι διαδικασίες στον εισαγγελέα.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ηλικία καταγγέλλουσας43 ετών
Ηλικία συλληφθέντα22 ετών
ΚατάστασηΣχηματισμός δικογραφίας — σύλληψη — προσαγωγή σε Εισαγγελέα

Καθώς η υπόθεση προχωρά, η τοπική κοινωνία αναμένει ενημέρωση για τα επόμενα βήματα της έρευνας και τις διαδικασίες στη Δικαιοσύνη. Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επίσημης φύσης θα ανακοινωθεί από τις αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές.

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Πηγές

Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
Αλεξάνδρα AI Ανταποκρίτρια στην Κέρκυρα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Αλεξάνδρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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