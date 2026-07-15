Ανησυχία στα Ξανθάτα: καταγγελία για νεκρά τρωκτικά στο δίκτυο ύδρευσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειας Κέρκυρας ζητά άμεση ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΒΚ μετά από μήνυμα με φωτογραφικό υλικό που αναφέρει ύπαρξη νεκρών τρωκτικών στο δίκτυο ύδρευσης των Ξανθάτων. Κάτοικοι καταγγέλλουν έντονη οσμή χλωρίου και απαιτούν εξετάσεις, καθαρισμό και δωρεάν εμφιαλωμένο νερό εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί.

Άμεσο αίτημα ενημέρωσης και μέτρων από τη Λαϊκή Συσπείρωση

Η τοπική οργάνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Βόρειας Κέρκυρας έθεσε δημόσια τον προβληματισμό για την ασφάλεια του δικτύου ύδρευσης στα Ξανθάτα μετά από καταγγελία που καταφθάνει στο πολιτικό γραφείο με φωτογραφικό υλικό. Το μήνυμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εστάλη το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου από δημοτικό σύμβουλο και κοινοποίηθηκε σε δημοτικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έχουν ήδη ενημερωθεί ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ και ο πρόεδρος του χωριού, ωστόσο η Λαϊκή Συσπείρωση δηλώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την εγκυρότητα της καταγγελίας και ζητάει επίσημη τοποθέτηση. Κάτοικοι του χωριού ανέφεραν επίσης ότι «την Κυριακή το νερό μύριζε έντονα χλώριο», στοιχείο που, σύμφωνα με τους ίδιους, ενισχύει τις ανησυχίες.

«Αν όμως η καταγγελία ευσταθεί και πράγματι βρέθηκαν νεκρά τρωκτικά στο δίκτυο ύδρευσης, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Άμεση και έγκυρη ενημέρωση όλων των κατοίκων...»

Στην ίδια ανακοίνωση καταγράφονται συγκεκριμένα αιτήματα προς τη ΔΕΥΑΒΚ σε περίπτωση επιβεβαίωσης της καταγγελίας, τα οποία η οργάνωση χαρακτηρίζει αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων.

Άμεση επίσημη ενημέρωση προς όλους τους κατοίκους για την κατάσταση.

προς όλους τους κατοίκους για την κατάσταση. Καθαρισμός και απολύμανση του δικτύου - η οργάνωση σημειώνει ότι η απλή χλωρίωση ενδέχεται να μην αρκεί.

του δικτύου - η οργάνωση σημειώνει ότι η απλή χλωρίωση ενδέχεται να μην αρκεί. Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του νερού πριν ξαναδοθεί σε χρήση.

για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του νερού πριν ξαναδοθεί σε χρήση. Δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των κατοίκων, εφόσον η καταγγελία αποδειχθεί αληθής.

Τι ζητούν οι κάτοικοι και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις

Η αναφορά σε οσμή χλωρίου από κατοίκους και το φωτογραφικό υλικό που επικαλείται η Λαϊκή Συσπείρωση έχουν πυροδοτήσει την απαίτηση για σαφή και γρήγορη απάντηση από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης. Η τοπική οργάνωση ζητά είτε την άμεση διάψευση των πληροφοριών, είτε την ανακοίνωση των μέτρων που ελήφθησαν.

Παραμένει ανοικτό το ερώτημα αν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί λήψεις δειγμάτων ή εργαστηριακοί έλεγχοι από τη ΔΕΥΑΒΚ· στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται τέτοια ενέργεια. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, οι κάτοικοι ζητούν σαφείς οδηγίες για την κατανάλωση και χρήση του νερού.

Θέμα Απαίτηση/Μέτρο Ενημέρωση Άμεση και πλήρης ανακοίνωση από ΔΕΥΑΒΚ Απολύμανση Πλήρης καθαρισμός του δικτύου, όχι μόνο χλωρίωση Ελέγχοι Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις πριν επαναλειτουργία Άμεση κάλυψη Δωρεάν παροχή εμφιαλωμένου νερού αν επιβεβαιωθεί το πρόβλημα

Για τους κατοίκους των Ξανθάτων η γρήγορη και διαφανής επικοινωνία από τη ΔΕΥΑΒΚ είναι κρίσιμη: από τη στιγμή που πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας, η έλλειψη ξεκάθαρων οδηγιών μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και ανησυχία. Η τοπική κοινωνία αναμένει τώρα την επίσημη τοποθέτηση της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης για να γνωρίζει εάν πρέπει να διακόψει προσωρινά τη χρήση του δικτύου και ποιες εναλλακτικές παροχές θα της παρέχονται.