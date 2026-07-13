Παξοί: τριήμερο γιορτής bar με Plum και Porto Vecchio — τι αλλάζει στο νησί

Από 12 έως 14 Ιουλίου οι Παξοί φιλοξενούν εκδηλώσεις bar με διεθνείς συμμετοχές, προκαλώντας αυξημένη κίνηση και οικονομικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για την τοπική καθημερινότητα.

Τριήμερο εκδηλώσεων και συνέπειες για το νησί

Από 12 έως 14 Ιουλίου οι Παξοί μετατρέπονται σε σημείο συνάντησης της ελληνικής και ευρωπαϊκής σκηνής bartending, με το Porto Vecchio να γιορτάζει τα 13 χρόνια και το Plum τα 3 χρόνια λειτουργίας. Η διοργάνωση, που ξεκίνησε το 2019, φέρνει στο νησί επαγγελματίες, καλεσμένους και κοινό από χώρες όπως η Αλβανία και η Ελβετία, καθώς και πάνω από 40 προσκεκλημένους από την εγχώρια και διεθνή σκηνή.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις: tailor-made δείπνο στο «Στέκι του Παππού» με τον Γιώργο Μαυρονάσιο (Εβίβα) και pairing κρασιών από την Oenops Wines με τον Κωνσταντίνο Σαρηγιαννίδη, παρουσίες bar professionals όπως ο Έκτορας Βεζυργιάννης (Dr. 8) στο Plum και sunset gatherings στον Ερημίτη. Όπως ανακοινώθηκε, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επίσης πρωινές και απογευματινές δραστηριότητες με premium spirits και concept menus.

Ημερομηνίες: 12–14 Ιουλίου

12–14 Ιουλίου Κύριοι χώροι: Plum, Porto Vecchio, Στέκι του Παππού, Ερημίτης

Plum, Porto Vecchio, Στέκι του Παππού, Ερημίτης Σημεία έμφασης: cocktail masterclasses, curated δείπνα, sunset events

«Οι Παξοί θα πλημμυρίσουν με conceptual menus, premium spirits και signature προτάσεις»

Για τοπικούς κατοίκους και επαγγελματίες η παρουσία αυτών των εκδηλώσεων έχει πολλαπλές επιπτώσεις: από την αύξηση της τουριστικής κίνησης και των εσόδων σε μπαρ, εστίαση και καταλύματα, έως αλλαγές στην καθημερινή ροή, την κυκλοφορία και το θόρυβο σε ώρες αυξημένης δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη φιλοξενία μπορούν να επωφεληθούν άμεσα, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την ομαλή διεξαγωγή.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια εκδήλωσης 12–14 Ιουλίου Αριθμός προσκεκλημένων πάνω από 40 Κύριοι συμμετέχοντες Plum, Porto Vecchio, Plum guests (Ελβετία, Αλβανία κ.ά.)

Η τοπική οικονομία αναμένεται να δεχτεί θετική ώθηση σε μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Εντούτοις, οι κάτοικοι που ζουν κοντά σε σημεία εκδηλώσεων θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένη προσέλευση κόσμου και πιθανές αλλαγές στις μετακινήσεις τις βραδινές ώρες. Η συνεργασία διοργανωτών και τοπικής κοινότητας θα είναι κλειδί για να ελαχιστοποιστούν τυχόν ενοχλήσεις και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

Ερωτήματα που μένουν ανοικτά για τοπικούς φορείς και κατοίκους είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής, η τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους δημόσιους χώρους και η ισορροπία μεταξύ τουριστικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής σε περιοχές όπως ο Ερημίτης και το λιμάνι του Γάιου. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν κατά πόσο η διοργάνωση θα λειτουργήσει ως επαναλαμβανόμενος θεσμός με μόνιμο όφελος για το νησί ή ως ένα εντατικό, περιορισμένου χρόνου γεγονός.