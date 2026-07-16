Ολοκληρωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος στις κύριες παραλίες της Κέρκυρας

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ανακοίνωσε την εγκατάσταση επαγγελματικού ναυαγοσωστικού δικτύου σε επτά πολυσύχναστες παραλίες, με λειτουργία έως 30 Σεπτεμβρίου και πλήρη εξοπλισμό για άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά.

Περιοχές, ωράρια και μέσα για την προστασία των λουομένων

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας οργανωμένου ναυαγοσωστικού δικτύου που καλύπτει τις πλέον πολυσύχναστες ακτές του Δήμου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και υλοποιείται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις του ισχύοντος ΠΔ.

Οι ναυαγοσώστες θα επιχειρούν καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από τις 10:00 έως τις 18:00 .

έως τις . Η περίοδος κάλυψης ορίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου .

. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών και η γρήγορη αντιμετώπιση περιστατικών.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένες παραλίες που αναφέρονται ως πολυσύχναστες, με βάση την ταξινόμηση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2020. Στις παραλίες όπου θα υπάρχει παρουσία ναυαγοσωστών περιλαμβάνονται:

Αη Γόρδης

Κοντογυαλός

Γλυφάδα

Παλαιοκαστρίτσα

Μπαρμπάτι

Ύψος

Δασιά

Παράμετρος Αριθμός Ναυαγοσωστικά βάθρα 17 Ναυαγοσώστες 34 Πεντάμετρα σκάφη 5 Μικρά ταχύπλοα 17 Jet ski 6

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και μέσα άμεσης επέμβασης, ώστε οι ναυαγοσώστες να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα σε περιστατικά. Επιπλέον, για την προστασία των λουομένων από διερχόμενα σκάφη, έχουν γίνει οι απαραίτητες οριοθετήσεις των λουτρικών ζωνών.

Η ανάδοχος εταιρεία διαθέτει στόλο πλωτών μέσων για την εποπτεία και την άμεση επέμβαση: τα πεντάμετρα σκάφη προορίζονται για γενική εποπτεία της ζώνης ευθύνης, ενώ τα μικρά ταχύπλοα και τα jet ski εξυπηρετούν την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης.

Η κίνηση αυτή έχει πρακτικό αντίκτυπο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας: αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας στις πιο πολυσύχναστες ακτές, διευκολύνει τον τουρισμό και περιορίζει τους κινδύνους από τη συνύπαρξη λουομένων και θαλάσσιων μέσων. Είναι σημαντικό οι πολίτες και οι επισκέπτες να τηρούν τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών και τους κανόνες ασφάλειας στις λουτρικές ζώνες.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των λουομένων, οι δήμοι συνήθως αναρτούν ενημερωτικές πινακίδες και οδηγίες στις εισόδους των παραλιών· οι χρήστες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν ειδικούς κανόνες και τις ώρες λειτουργίας πριν την επίσκεψή τους.