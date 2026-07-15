Κέρκυρα: Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της «ανόμοιας» μεταχείρισης των πυροσβεστών

Ερώτηση βουλευτών και παρέμβαση του Π.Α.Σ.ΠΥ.Δ. επισημαίνουν την εξαίρεση των υπηρεσιών της Κέρκυρας από την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους δικαιούχους του επιδόματος παραμεθορίου, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ισονομίας και των ειδικών επιχειρησιακών συνθηκών του νησιού.

Αντίδραση για την εξαίρεση των πυροσβεστών της Κέρκυρας

Βουλευτές του Κοινοβουλίου κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνοντας την «ανόμοια μεταχείριση» των πυροσβεστών που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας σε σχέση με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου. Η ενέργεια αυτή γίνεται μετά την πρόσφατη έκδοση υπουργικής απόφασης που καθορίζει ποιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης και την παρέμβαση του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος (Π.Α.Σ.ΠΥ.Δ.), όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Κέρκυρας, καθώς και η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Κέρκυρας, εξαιρέθηκαν πλήρως από την απόφαση, παρά τον παραμεθόριο χαρακτήρα του νησιού και τις ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας σε νησιωτικό περιβάλλον.

«Οι πυροσβέστες της Κέρκυρας υπηρετούν σε μια κατεξοχήν παραμεθόρια περιοχή της χώρας και δικαιούνται ίσης αντιμετώπισης με τους συναδέλφους τους».

Στην ερώτηση τονίζεται ότι η Κέρκυρα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποστάσεις που σε ορισμένα σημεία δεν ξεπερνούν τα 2,5 έως 3 χιλιόμετρα από τις αλβανικές ακτές. Επιπλέον, επισημαίνονται η νησιωτικότητα, η έντονη τουριστική κίνηση, η αυξημένη δασική επικινδυνότητα και οι ιδιαίτερες ανάγκες διαχείρισης περιστατικών σε σύνθετο νησιωτικό περιβάλλον.

Ζητείται η άμεση επανεξέταση των κριτηρίων που οδήγησαν στην εξαίρεση.

Το Π.Α.Σ.ΠΥ.Δ. ζητά την αποκατάσταση της αδικίας για τους πυροσβέστες της Κέρκυρας.

Η παρουσία υπηρεσιών όπως αυτή της Ηγουμενίτσας στην ίδια υπουργική απόφαση εγείρει ερωτήματα για τη συγκριτική αξιολόγηση των περιοχών.

Το ζήτημα έχει άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στο προσωπικό του νησιού: οι πυροσβέστες της Κέρκυρας θεωρούν ότι δεν αναγνωρίζονται οι αυξημένες δυσκολίες της υπηρεσίας τους και ότι υφίστανται οικονομική και θεσμική διάκριση σε σχέση με συναδέλφους άλλων παραμεθόριων περιοχών που εντάχθηκαν στο καθεστώς του επιδόματος.

Στοιχείο Αναφορά στο κείμενο Αποστάσεις από ακτές 2,5–3 χιλιόμετρα σε ορισμένα σημεία Υπηρεσίες εξαιρεθείσες Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Π.Ε. Κέρκυρας και η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Κέρκυρας Παρούσα διεκδίκηση Ερώτηση βουλευτών & παρέμβαση Π.Α.Σ.ΠΥ.Δ.

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς αναμένουν πλέον απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η αναθεώρηση, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας περαιτέρω έντασης μεταξύ προσωπικού και διοίκησης, αλλά και αρνητικών επιπτώσεων στην προσέλκυση ανθρώπων για υπηρεσία σε κρίσιμες βάρδιες, ειδικά σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα καθορίσει και τη μελλοντική διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών στην Κέρκυρα, καθώς η αναγνώριση ή μη του επιδόματος παραμεθορίου δεν αφορά μόνο οικονομικά θέματα, αλλά και την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας σε νησιωτικές παραμεθόριες περιοχές.

Παραμένει ανοικτό το ερώτημα πότε και με ποιον τρόπο το υπουργείο θα απαντήσει και αν θα προχωρήσει σε διόρθωση της απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Κέρκυρας.