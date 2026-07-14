Κέρκυρα: 19χρονος Ιταλός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο — αεροδιακομιδή στα Ιωάννινα

Ένας 19χρονος Ιταλός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα. Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ.

Σοβαρός τραυματισμός και άμεση μεταφορά

Ένας 19χρονος μάρτυρας σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε στην Κέρκυρα διακομίστηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Η αεροδιακομιδή οργανώθηκε με πλήρη κινητοποίηση ιατρικών και νοσηλευτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η σοβαρότητα των τραυμάτων καθιστούσε αναγκαία τη μεταφορά σε νοσοκομείο τριτοβάθμιας φροντίδας. Πριν από την άφιξη του ελικοπτέρου στο ελικοδρόμιο, η ομάδα του νοσοκομείου είχε τεθεί σε ετοιμότητα, ώστε η μεταφορά να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια.

Πρακτική σημασία για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία της συντονισμένης επέμβασης ΕΚΑΒ και νοσοκομειακών υπηρεσιών για σοβαρά εργατικά και οδικά ατυχήματα στο νησί. Η δυνατότητα αεροδιακομιδής προς εξειδικευμένες μονάδες, όπως το ΠΓΝ Ιωαννίνων, είναι καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών που δεν μπορούν να καλυφθούν επιτόπου.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε από ελικόπτερο του ΕΚΑΒ .

. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος και υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

και υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Ιωαννίνων υπήρξε άμεση κινητοποίηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

«Σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Ιωαννίνων ο 19χρονος Ιταλός», αναφέρει η ενημέρωση.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου ή για την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος στην Κέρκυρα. Η τοπική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες όσο προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες και οι έρευνες.

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Οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του τραυματία. Η τοπική κοινότητα και οι αρχές αναμένουν ενημερώσεις από τους θεράποντες ιατρούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.