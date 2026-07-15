Επείγουσα θαλάσσια διακομιδή από Παξούς: ξανά στο επίκεντρο οι ελλείψεις της νησιωτικής περίθαλψης

Μία ακόμη επιχείρηση του Λιμενικού ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των υγειονομικών δομών στα νησιά, μετά τη διακομιδή 77χρονης από τον Γάιο προς τα Ιωάννινα μέσω Ηγουμενίτσας.

Σωστική επέμβαση και αναδεικνυόμενα προβλήματα

Μια νέα επιχείρηση άμεσης μεταφοράς ασθενούς πραγματοποιήθηκε στο Ιόνιο, όταν χρειάστηκε η διακομιδή μιας 77χρονης γυναίκας από τους Παξούς σε νοσοκομείο της ηπειρωτικής χώρας. Η ηλικιωμένη παρελήφθη από το λιμάνι του Γαΐου από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των δυνάμεων του Λιμενικού στις έρευνες και τις διασώσεις αλλά φέρνει επίσης και πάλι στο προσκήνιο τις χρόνιες ελλείψεις στις τοπικές δομές υγείας που αναγκάζουν τους κατοίκους των νησιών να εξαρτώνται από θαλάσσιες μεταφορές για σοβαρά περιστατικά.

Αφετηρία: λιμάνι Γαΐου, Παξοί

λιμάνι Γαΐου, Παξοί Μέσο μεταφοράς: ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μεταβατικός σταθμός: λιμάνι Ηγουμενίτσας

λιμάνι Ηγουμενίτσας Τελικός προορισμός: εφημερεύον νοσοκομείο Ιωαννίνων

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκες

Για τους κατοίκους των Παξών και των υπόλοιπων νησιών του Ιονίου, τέτοιου είδους διακομιδές σημαίνουν μακρές διαδικασίες, εξάρτηση από καιρικές συνθήκες και επιπλέον φόρτο για οικογένειες και υπηρεσίες. Η ανάγκη για άμεση νοσοκομειακή φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά αναδεικνύει ζητήματα πρόσβασης σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και υποδομές τοπικά.

Η εμπλοκή πολλαπλών φορέων —Λιμενικό, ΕΚΑΒ, εφημερεύον νοσοκομείο— δείχνει ότι υπάρχει σχεδιασμός για την ασφαλή μεταφορά, ωστόσο δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ενίσχυση των τοπικών δομών ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι διακομιδές μεγάλης απόστασης.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία ασθενούς 77 έτη Αφετηρία Γάιος, Παξοί Μέσο Ναυαγοσωστικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Διαμετακόμιση Λιμάνι Ηγουμενίτσας → ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τελικός προορισμός Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Καθώς οι θερινές μετακινήσεις αυξάνονται και ο πληθυσμός στα νησιά πολλαπλασιάζεται, οι ανάγκες για άμεσα διαθέσιμες ιατρικές υπηρεσίες γίνονται πιο επιτακτικές. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τέτοια περιστατικά με ανησυχία, ζητώντας συνεχή προβληματισμό και μέτρα που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από θαλάσσιες διακομιδές.

Οι αρμόδιες αρχές και φορείς θα πρέπει να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των νησιωτικών δομών, την ταχύτερη διασύνδεση με υπηρεσίες του εθνικού συστήματος υγείας και την ενίσχυση των μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.