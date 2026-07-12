Νικητές στην Κέρκυρα: Παναγιωτίδου διπλά – Καρνιάτης φιναλίστ στο μονό και πρωταθλητής στα διπλά

Στο ITF Junior 60 Theodoros Kalantzis Cup στην Κέρκυρα, η Λυδία Παναγιωτίδου κατέκτησε το μονό και το διπλό, ενώ ο Μαρίνος Καρνιάτης έφτασε στον τελικό του μονού και στέφθηκε πρωταθλητής στα διπλά.

Επικεφαλής στους τίτλους η ελληνική τριάδα στην Κέρκυρα

Στην ολοκλήρωση του διεθνούς τουρνουά Theodoros Kalantzis Cup (ITF Junior 60) στην Κέρκυρα, η νεαρή τενίστρια του ΟΑ Θεσσαλονίκης, Λυδία Παναγιωτίδου, επικράτησε στον τελικό του μονού και κατέκτησε παράλληλα τον τίτλο στο διπλό. Η επιτυχία αυτή αποτελεί τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο ITF μέσα στο 2026, ενώ είχε ήδη τρεις κατακτήσεις στην Tennis Europe.

Στον αγώνα του τελικού του μονού την Κυριακή, η Παναγιωτίδου νίκησε την Βρετανίδα Άννα Μπάρον με 6-3, 6-2, ολοκληρώνοντας μια πορεία με σταθερές εμφανίσεις σε όλα τα γύρους της διοργάνωσης. Στο διπλό, μαζί με τη Βενετία Λέκα, απέσπασαν τον τίτλο το Σάββατο επικρατώντας με 6-1, 6-3.

Στο ταμπλό των αγοριών ξεχώρισε ο 16χρονος Μαρίνος Καρνιάτης, που έφτασε ως φιναλίστ στο μονό και κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό μαζί με τον Άλκη Μιχαλακόπουλο. Στον τελικό του μονού ο Καρνιάτης ηττήθηκε από τον Τσέχο Νίκο Παπαβασιλείου με 6-2, 6-1, όμως στο διπλό οι δύο Έλληνες επικράτησαν εύκολα με 6-3, 6-1.

Η παρουσία νεαρών Ελλήνων στην τελική φάση της διοργάνωσης αναδεικνύει το επίπεδο των τοπικών ακαδημιών και τη δυναμική των Ελλήνων junior σε διεθνές πλαίσιο. Η Παναγιωτίδου έγινε η τέταρτη Ελληνίδα που κατακτά αυτό το τουρνουά, μετά τις Ασλανισβίλι (2023), Παύλου (2021) και Αντωνάκη (2017). Αντίστοιχα, ο Καρνιάτης ανήκει στην ομάδα των λίγων Ελλήνων ανδρών που έχουν φτάσει ως τελικοί της Κέρκυρας.

Νικητής μονού (γυναίκες): Λυδία Παναγιωτίδου — 6-3, 6-2

Λυδία Παναγιωτίδου — 6-3, 6-2 Νικητής διπλού (γυναίκες): Παναγιωτίδου / Βενετία Λέκα — 6-1, 6-3

Παναγιωτίδου / Βενετία Λέκα — 6-1, 6-3 Νικητής μονού (άνδρες): Νίκος Παπαβασιλείου — 6-2, 6-1

Νίκος Παπαβασιλείου — 6-2, 6-1 Νικητής διπλού (άνδρες): Καρνιάτης / Μιχαλακόπουλος — 6-3, 6-1

Κατηγορία Νικητής / Τελικός Τελικό σκορ Γυναικών - Μονό Λ. Παναγιωτίδου – Α. Μπάρον 6-3, 6-2 Γυναικών - Διπλό Παναγιωτίδου / Β. Λέκα – Μπρεσάν / Γιανσόνε 6-1, 6-3 Ανδρών - Μονό Ν. Παπαβασιλείου – Μ. Καρνιάτης 6-2, 6-1 Ανδρών - Διπλό Μ. Καρνιάτης / Α. Μιχαλακόπουλος – Ρόσο / Στορ 6-3, 6-1

Αναλυτικά, η πορεία της Παναγιωτίδου προς τον τίτλο περιελάμβανε νίκες με τα εξής αποτελέσματα: στον πρώτο γύρο επί της Τίνα Γιανσόνε (Λετονία) 6-2, 6-3, στον δεύτερο κατά της Σαρλίν Μπρεσάν (Γαλλία) 6-0, 6-0, στα προημιτελικά επί της Χρυσούλας Παρασκευοπούλου 6-3, 6-0, στα ημιτελικά νίκησε την Κωνσταντίνα Βολονάκη 6-4, 6-7(3), 6-4 και στον τελικό την Άννα Μπάρον 6-3, 6-2.

Για την τοπική κοινότητα και τους μικρούς αθλητές, η διοργάνωση στην Κέρκυρα έχει διπλή αξία: προσφέρει διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου στο νησί και αποτελεί ευκαιρία για τους Έλληνες juniors να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε αντιπάλους από την Ευρώπη και πέραν αυτής. Επιπλέον, οι επιτυχίες των επωνύμων αθλητών δημιουργούν πρότυπα για τις τοπικές ακαδημίες και ενισχύουν την αθλητική δραστηριότητα στο νησί.

Η παρουσία τέτοιων διοργανώσεων στην Κέρκυρα επίσης συμβάλλει στην τουριστική και αθλητική προβολή της περιοχής, προσελκύοντας παίκτες, προπονητές και θεατές από το εξωτερικό, ενώ τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών αναδεικνύουν την επενδυτική ανάγκη σε υποδομές και προγράμματα για νεαρά ταλέντα.