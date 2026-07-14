Κέρκυρα: Προς το 1 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας — ανάγκη για νέες θέσεις ελλιμενισμού

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας τονίζει την ανοδική πορεία της κρουαζιέρας και την ανάγκη για ενίσχυση υποδομών και θέσεων ελλιμενισμού, με στόχο την αρμονική συνεργασία λιμένα και τοπικής κοινωνίας.

Αύξηση επιβατών και πιέσεις στις υποδομές

Η Κέρκυρα φαίνεται να βρίσκεται σε ανοδική πορεία όσον αφορά την κρουαζιέρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρης Απέργης, σε τηλεοπτική εκπομπή σχετική με τη ναυτιλία. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο στόχος είναι κοντά στο 1.000.000 επιβάτες κρουαζιέρας, μια εξέλιξη που αναμένεται να έχει πολλαπλάσιες συνέπειες στην τοπική αγορά και τις υποδομές.

Παρά την αισιοδοξία για αύξηση του τουριστικού ρεύματος, κυρίαρχο ζήτημα παραμένουν οι περιορισμένες θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής και ιστιοφόρα στην Κέρκυρα. Η πίεση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, αλλά και προκλήσεις στη διαχείριση της προσέλευσης και της ασφάλειας.

Στόχοι, έργα και σχέσεις με την τοπική κοινωνία

Ο Οργανισμός αναφέρεται στην ανάγκη να σχεδιάσει ένα βιώσιμο λιμάνι που θα συνεργάζεται στενά με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού. Όπως τόνισε ο κ. Απέργης:

«Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα βιώσιμο λιμάνι, να συνεργάζεται απόλυτα με την τοπική κοινωνία»

Η διατύπωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η επίτευξη του αριθμητικού στόχου των επιβατών κρουαζιέρας συνεπάγεται επίσης την ανάγκη για συνολικό σχεδιασμό υποδομών και υπηρεσιών, από τη ρυμούλκηση και τον ελλιμενισμό μέχρι τις χερσαίες εγκαταστάσεις υποδοχής και διαχείρισης αποβίβασης επιβατών.

Αναγκαίες παρεμβάσεις και τοπικές επιπτώσεις

Επέκταση ή βελτίωση ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής και ιστιοφόρα.

για σκάφη αναψυχής και ιστιοφόρα. Σχεδιασμός υποδομών για ασφαλή και γρήγορη αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρας.

για ασφαλή και γρήγορη αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρας. Συντονισμός με τοπικούς φορείς ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δημοτών.

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας, η αύξηση των αφίξεων σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και τις συναφείς υπηρεσίες, αλλά και πιέσεις στο κυκλοφοριακό, στον χώρο στάθμευσης και στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Η εμπειρία άλλων προορισμών δείχνει ότι χωρίς στρατηγικό σχέδιο οι πιέσεις αυτές γίνονται έντονες κατά τη θερινή περίοδο.

Χρειάζεται ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο

Στην ίδια συζήτηση επισημάνθηκε από παράγοντες του κλάδου ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα απαιτεί σταθερότητα στους κανόνες και ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε επίπεδο υποδομών θα μπορούσε να περιορίσει τις προοπτικές ανάπτυξης, ακόμη και αν το τουριστικό ρεύμα παραμείνει ισχυρό.

Παραμένει κρίσιμο για τους τοπικούς φορείς να συνεργαστούν με κεντρικές αρχές και επιχειρηματίες, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνουν συντονισμένα και με σεβασμό στην καθημερινότητα των πολιτών. Η επίτευξη του στόχου του ενός εκατομμυρίου επιβατών κρουαζιέρας θα αποφέρει οφέλη, αλλά και απαιτεί προσεκτική διαχείριση για να είναι βιώσιμη.

Θέμα Κατάσταση/Ανάγκη Στόχος επιβατών 1.000.000 (κοντά στο να επιτευχθεί) Ελλιμενισμός Έλλειψη θέσεων για σκάφη αναψυχής και ιστιοφόρα Κύριος στόχος Βιώσιμο λιμάνι με συνεργασία προς την τοπική κοινωνία

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να είναι από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις το προσεχές διάστημα, ειδικά καθώς η σεζόν συνεχίζεται και η πίεση στις υποδομές γίνεται πιο εμφανής στην καθημερινή λειτουργία του νησιού.