Παξοί: τριήμερο γαστρονομίας και cocktails με διεθνείς bartenders στις 12–14 Ιουλίου

Από 12 έως 14 Ιουλίου οι Παξοί φιλοξενούν ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο bartending, με guest shifts, premium spirits, sunset gatherings στον Ερημίτη και γαστρονομικές βραδιές από το Plum και το Porto Vecchio.

Τριήμερο αφιερωμένο στο fine drinking επιστρέφει στους Παξούς

Οι Παξοί γίνονται για τρεις ημέρες σημείο συνάντησης της σύγχρονης bartending κουλτούρας: από 12 έως 14 Ιουλίου το Plum και το Porto Vecchio ενώνουν τις εκδηλώσεις τους για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με διεθνείς και εγχώριους bartenders, premium ετικέτες και εμπειρίες που συνδυάζουν ποτό και γεύση.

Η διοργάνωση συμπίπτει με τα 13 χρόνια λειτουργίας του Porto Vecchio και τα 3 χρόνια του Plum, και έχει διαμορφωθεί σε θεσμό για τους λάτρεις του fine drinking και της υψηλής γαστρονομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δείπνα με σύγχρονη ελληνική κουζίνα, guest shifts από σημαντικούς bartenders της Ελλάδας και της Ευρώπης και δημιουργικές παρουσιάσεις signature cocktails.

Ημερομηνίες: 12–14 Ιουλίου

Χώροι: Plum και Porto Vecchio, με events και σε εξωτερικούς χώρους

Συμμετοχές: bars από Ελλάδα, Αλβανία και Ελβετία

Εκτός από τη δράση πίσω από τις μπάρες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει sunset gatherings στον Ερημίτη, γευστικές εκπλήξεις δίπλα στη θάλασσα και μουσικές βραδιές που στοχεύουν στο να αξιοποιήσουν το φυσικό σκηνικό του νησιού ως μέρος της εμπειρίας. Οι διοργανωτές προβάλλουν την ένωση φιλοξενίας, δημιουργικότητας και αισθητικής ως πυρήνα της εκδήλωσης.

«αυθεντική φιλοξενία, δημιουργικότητα και υψηλή αισθητική»

Για τους κατοίκους των Παξών, η εκδήλωση σηματοδοτεί ενίσχυση της κινητικότητας στο νησί για το μεσοκαλόκαιρο: προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον για ποιοτικές γαστρονομικές εμπειρίες, αυξημένη απασχόληση σε υπηρεσίες εστίασης και ευκαιρίες προβολής τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

Ημερομηνία Εκδήλωση 12 Ιουλίου Εναρκτήριο dinner / σύγχρονη ελληνική κουζίνα 13 Ιουλίου Guest shifts bartenders 14 Ιουλίου Cocktail experiences & sunset gatherings

Η παρουσία bars από την Αλβανία και την Ελβετία μαζί με καταξιωμένους Έλληνες bartenders δείχνει ότι το γεγονός αποκτά διεθνή χαρακτήρα και μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο τουριστικό προϊόν για τους Παξούς. Οι ντόπιες επιχειρήσεις εστίασης και τα καταλύματα αναμένεται να καταγράψουν αύξηση στην κίνηση κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Είναι σημαντικό για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού να γνωρίζουν το πρόγραμμα ώστε να οργανώσουν τις υπηρεσίες και τις μετακινήσεις τους, καθώς και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη συγκέντρωση επισκεπτών με εξειδικευμένο ενδιαφέρον στη γαστρονομία και τα ποτά υψηλού επιπέδου.